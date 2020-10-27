我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

一起鬧鬼啦 萬聖節恐怖活動登場

河濱訊
內陸Countyline Asylum恐怖屋。（Countyline Asylum官方臉書）
內陸Countyline Asylum恐怖屋。（Countyline Asylum官方臉書）

近日河濱市一居民，因為萬聖節裝飾加勒比海盜火焰過於逼真，引得過路行人多次報警，周末也有不少居民前去欣賞。其實內陸還有一些主要萬聖節活動，有興趣的華人可以參與。

華人較多的奇諾岡市，一直到11月初都有萬聖節活動，地點在市中心步行街，這裡佈置有各種萬聖節裝飾，傍晚透過各種燈光造型營造萬聖節恐怖氣氛。活動從周四至周日午後5時至晚11時，但須購票才能參加。

河濱市的Ghost Golf活動於本周末舉行，也須購票。參與者進入精靈高爾夫城堡，參與活動包括技巧賽、通過恐怖步道，同時準備有小食品獎勵。有興趣者可查看詳細資訊。

同時在當地芭蕾舞活動組織，為民眾在10月安排第29屆Ghost Walk Riverside活動。今年是首次線上虛擬方式呈現，所以居民不用出門在家就可欣賞。

聖伯納汀諾縣尤卡帕（Yucaipa）有個傳統舉辦萬聖節活動地點Countyline Asylum，地址：34285 County Line Road, Yucaipa。整個活動佔地面積近4000平方呎，裝飾恐怖房間13個，是美西著名的萬聖節活動地點。

其它周邊活動地點還有聖迪瑪斯市（San Dimas）稱為The Los Angeles Hayride的萬聖節恐怖秀，地址：120 E. Via Verde Drive.，活動持續至11月初，需要購票參與。橙縣富樂頓市（Fullerton）也舉辦17屆Door Haunt Experience萬聖節活動，地址：1851 W. Orangethorpe Ave.。

萬聖節 華人 步道

上一則

橙縣豐田 推出萬聖節優惠大攻略

下一則

追車致車禍命案 佟明面臨死者家屬民事訴訟

延伸閱讀

「房子失火啦！」萬聖節裝飾太逼真 連警消都騙倒

「房子失火啦！」萬聖節裝飾太逼真 連警消都騙倒
提供大屠殺槍枝 南加男子判刑20年

提供大屠殺槍枝 南加男子判刑20年
河濱南瓜巨石 萬聖節打卡熱點

河濱南瓜巨石 萬聖節打卡熱點
南加南瓜巨石成為萬聖節前後必去打卡景點

南加南瓜巨石成為萬聖節前後必去打卡景點
國安法首案轉高院 電單車手續押

國安法首案轉高院 電單車手續押
南加爆最活躍群震 最強4.9

南加爆最活躍群震 最強4.9

熱門新聞

山火迫近當地主幹道爾灣大道（Irvine Blvd）。（KTLA）

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

2020-10-26 20:05
疫情以來，不少屋主因「禁趕令」遭遇租霸。圖片並非本文華人房東的房屋。（記者李雪／攝影）

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

2020-10-25 19:22
Trader Joe's這款受歡迎的自有品牌食品被宣布召回。（FDA網站下載）

Trader Joe's召回一款受歡迎的自有品牌食品

2020-10-25 15:23
聚居許多華人的芝加哥麥金利公園地區日前傳出一起華人家庭流血案件，一名21歲的譚姓男子日前因故與家人發生衝突，憤而拿起菜刀往60歲父親與49歲母親及20歲妹妹身上猛砍。（CBS）

世界晚報／華人家庭濺血 華男持菜刀狂砍父母與妹妹

2020-10-21 20:39
華人大媽求愛被騙，然而網路上的溫柔陷阱無處不在。（Getty Images）

世說新聞／為何華洋大媽總上當 了解這些詐術不再哭

2020-10-21 03:26
加州州長紐森（Gavin Newsom）19日公布新冠疫苗初步接種計畫。（紐森臉書）

加州公布新冠疫苗接種計畫 首批今年底開始

2020-10-19 16:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡