一起鬧鬼啦 萬聖節恐怖活動登場

內陸Countyline Asylum恐怖屋。（Countyline Asylum官方臉書）

近日河濱市一居民，因為萬聖節 裝飾加勒比海盜火焰過於逼真，引得過路行人多次報警，周末也有不少居民前去欣賞。其實內陸還有一些主要萬聖節活動，有興趣的華人 可以參與。

華人較多的奇諾岡市，一直到11月初都有萬聖節活動，地點在市中心步行街，這裡佈置有各種萬聖節裝飾，傍晚透過各種燈光造型營造萬聖節恐怖氣氛。活動從周四至周日午後5時至晚11時，但須購票才能參加。

河濱市的Ghost Golf活動於本周末舉行，也須購票。參與者進入精靈高爾夫城堡，參與活動包括技巧賽、通過恐怖步道 ，同時準備有小食品獎勵。有興趣者可查看詳細資訊。

同時在當地芭蕾舞活動組織，為民眾在10月安排第29屆Ghost Walk Riverside活動。今年是首次線上虛擬方式呈現，所以居民不用出門在家就可欣賞。

聖伯納汀諾縣尤卡帕（Yucaipa）有個傳統舉辦萬聖節活動地點Countyline Asylum，地址：34285 County Line Road, Yucaipa。整個活動佔地面積近4000平方呎，裝飾恐怖房間13個，是美西著名的萬聖節活動地點。

其它周邊活動地點還有聖迪瑪斯市（San Dimas）稱為The Los Angeles Hayride的萬聖節恐怖秀，地址：120 E. Via Verde Drive.，活動持續至11月初，需要購票參與。橙縣富樂頓市（Fullerton）也舉辦17屆Door Haunt Experience萬聖節活動，地址：1851 W. Orangethorpe Ave.。