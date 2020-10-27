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新冠疫情影響 湖人、道奇奪冠 周邊商家進帳奇慘

編譯組／綜合報導

都怪疫情！湖人隊於10月17日贏得睽違十年的第17個總冠軍，洛杉磯道奇隊也正在爭奪世界冠軍，兩大南加體壇盛事加持下，理當是洛杉磯人狂歡時刻。然而，洛杉磯體育酒吧、商品店、酒店、餐館，今年卻靜悄悄，沒有典型的球迷聚會，商家未能因此帶進急需的「救命錢」。

洛杉磯專業體育特許經營權的企業管理者與商家業者估計，與疫情前相比，今年生意至少減少50%。

過去幾年，一場湖人隊總冠軍賽，意味著大批狂熱球迷會聚集在史泰博中心（Staples Center）附近，距離中心僅幾個街區，擁有近百年歷史的Figueroa旅館也會擠滿人。忠實的湖人球迷們，會在酒吧、餐館觀看球賽。

Figueroa旅館經理Connie王（Connie Wang）說，受疫情影響，今年的冠軍安靜許多。但她拒絕透露該酒店財務影響。

新冠肺炎威脅下，今年NBA季後賽，改於佛羅里達州迪士尼世界園區舉行。因爲病毒，酒吧無法觀看球賽，所有慶祝遊行、活動通通取消。

擁有178間客房的豪華酒店（Luxe City Center Hotel），位於史泰博中心對面，目前僅接待因疫情陷入經濟困境的客人。總裁Aaron Harkham說，過去季後賽中，這家酒店餐廳永遠高朋滿座，擠滿興奮的球迷。

位於蒙地貝婁購物中心的道奇俱樂部（Dodgers Clubhouse）助理經理Melissa Orozco表示，自道奇隊打入冠軍賽以來，店裡有關世界大賽的東西都賣光了。「然而與過去幾年，道奇隊進入世界大賽的超級瘋狂的盛況相比，今年還是安靜得多。」

疫情 道奇 洛杉磯

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