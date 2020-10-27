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1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

壓倒性的保守意見：大法官巴瑞特通過任命…然後呢？

租霸蠻橫 房東成了苦主

洛城新語

疫情下照顧弱勢，是執政者認為天經地義的事，但是政策偏差，或考慮不周，反而傷害了規規矩矩的老實納稅義務人。

因為疫情造成大量失業，聯邦、加州乃至縣市政府都推出禁止房東驅趕租客的臨時禁令，而且隨著疫情仍未緩解，這道臨時禁令一延再延，無形之中製造了更多房東與房客之間的糾紛。

房屋出租，房客付租金，有契約在身，依約行事，本來沒有問題。拖欠房租，即時催繳，要求誠信履約，房東權益才有保障。而今殺出個程咬金，政府出馬為欠租房客撐腰，可以暫緩繳房租，猶如尚方寶劍，無法抗拒；兩三個月房東還能咬牙硬撐，但是一過半年，甚至可能再延數月，用房租繳房貸的房東，就可能資金鏈斷裂，撐不住了。

疫情當下，推出禁驅租客的行政命令，有其人道考量，但是救急不能救窮，又無配套措施，緩解房東資金壓力，這道禁令以東牆補西牆，結果倒了東牆，絕非施政者所應為。

尤有甚者，初期發放疫情紓困金時，有的房客並未將房租列為應支付項目，甚至挪做其他非必要花費，如此拖欠房租，這也是房東難以諒解之處。

值此疫情困難時刻，房東房客如能相互體諒、通融，房租支付找到平衡點，讓彼此都能接受，咬牙度過難關，是較為理想之道。可嘆的是，部分房客仗持政府一紙禁令，拖欠房租視為理所當然，更甚者鳩占鵲巢，逼得房東走投無路，不僅過分，也毫無公理。

近日就有一位七旬華人房東投訴，房客不但趁此時刻不繳房租，甚至進住他的臥室，形同把他掃地出門；即使找律師依法處理，也聲稱可能要到明年才能爭回他的權益。

這一案例，讓許多華裔收租公收租婆膽戰心驚；如為了少許房租，惹上租霸，依法處置，公權力卻軟弱無力，如何保護自己的財產？可能真要用心思考，時時戒懼，不要天真的認為收租金就是簡單的一手交錢一手交貨，這中間還真要考慮人心難測，法律有時又虛有其表，根本使不上力。

拒繳房租固然是頭痛的事，更大的難題是「請神容易送神難」，為了解決棘手的租霸，不要房租可以吧！但是刁頑的租客懂得善用租約灰色地帶，「要走可以，搬家費拿來」，金額多寡，看他高興，這種例子在租屋市場不勝枚舉。

能花錢消災送走租客，已算萬幸，最可怕的是惡意破壞設備，甚至利用租約逾期未續新約，實質續住，形同占有，後續解決就更麻煩；到頭來房東為了護產，有時割地賠款還不能滿足租霸的需索。

疫情當頭，政府施政捉襟見肘，頭痛醫頭腳痛醫腳，房東要維護自己權益，在第一時間找房客簽約時就要嚴查對方信用，遇到惡房客更要即時依法處理。但是遇到禁驅房客的禁令，看似強勢的房東，反成了俎上肉。在保護弱勢、人道主義原則下，收租公收租婆反成了受害者。

房東 疫情 租客

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