強風+濕度低 南加發布紅旗警報 北加已斷電防災

國家氣象局針對南加州 各縣發出紅旗警告，洛杉磯縣消防局25日表示，該項警告自即時起持續到27日(周二)，洛縣 消防局因應紅旗警告已加強戒備，以防萬一。

國家氣象局說，南加部分峽谷和山區，預計聖塔安那風可能高達每小時50至60哩，導致洛縣發生山火 的危險加劇。洛縣消防局25日下令增派人員，預先部署資源。建議民眾訂好野火行動計劃，隨時準備撤離。可觀看洛縣消防局參考視頻fire.lacounty.gov/rsg。

今年山火季以來最危險的天候狀況周日起出現，太平洋瓦斯和電力公司（PG&E）自25日起切斷北加州與中加州近100萬戶的電力供應。

根據國家氣象局，加州從25日下午至27日，北加州山脈將出現乾燥的東北風，南加州也出現聖塔安那焚風。部分地區風速自25日起逐漸增強，至26日晚間達高峰。

國家氣象局氣象學家Duane Dykema說，這是山火季節以來，最強烈的陣風，與最低的濕度天氣，也是今年山火季節開始以來，看到最危險與最緊張的情況。

該地區公用事業公司因應某些天候條件，建立所謂的公共安全電源切斷裝置，主要的原因，是擔心強風可能折斷樹枝，或損壞的電力設備產生火花，可能引發致命野火。

太平洋瓦電指出，他們於25日上午10時開始，切斷北加州36個縣部分地區約36萬687戶電力，預計影響90萬人。停電時間預估持續至26日深夜。