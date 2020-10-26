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明年紅藍卡福利更好 抓緊開放期申請

記者楊青／洛杉磯報導
中心健保資深專員吳喬恩25日介紹中心健保多項新福利。（記者楊青／攝影）
中心健保資深專員吳喬恩25日介紹中心健保多項新福利。（記者楊青／攝影）

中心健保資深專員吳喬恩25日表示，中心健保提供聯邦健保優惠HMO計畫，2021年紅藍卡服務項目更好更體貼，需要申請或更改健保的民眾，可抓緊10月15日至12月7日的開放期，以便新年1月1日可正式生效使用。

世界日報25日下午舉辦第三場線上紅藍卡講座，吳喬恩詳解中心健保多項新福利項目和聯邦健保計畫。吳喬恩表示，中心健保成立16年，簽約48個醫療網，有超過2000位家庭醫師、4000位專科醫師，還有83家醫院合作服務。2021年聯邦健保福利項目更好更體貼，中心健保分爲：001紅藍卡計畫、004自選計畫、006安美計畫。

001計畫像往年一樣，保費都是零，自付額零，共付額上限1800元，住院零（沒有天數限制），門診治療零，家庭醫師門診零，專科醫師門診零。今年還新增遠程醫療服務，費用為零，預防性的服務零，急診醫療服務50元（如果24小時内住進醫院，這50元免掉），緊急醫療照顧零。如果需要做磁力共振和化驗室服務，X光檢查零，聽力檢查零；如果需要配耳機，會員補助500元。牙科保險方面，每年兩次免費洗牙，X光牙齒檢查零；眼科服務，視力檢查零，鏡框鏡框補貼300元；精神科護理五元，專業療養院第一到20天費用零，21-65天每天75元，66-100天費用零，物理治療零費用。救護車單程40元，空中救護機自付20%。交通車免費接送42次（單程）；放療、化療、洗腎自己承擔20%，但總數不會超過1800元。海外醫療報銷額每年5萬元，僅用於急診和服務。

吳喬恩表示，今年的001計畫還增加家居服務，出院後，提供七次每次四小時共28小時的康復服務。年度藥的總額度為4130元，第一等級優先普通藥零費用，第三等級的優先名牌藥物35元，第四等級非優先藥物75元，第五等級的特殊優先藥自付額33%，第六等級選擇性的護理藥十元，藥物的總數超過4130元之後，會進入保障區域，第一、第二等級均為零，第三、四、五、六等級自付藥物成本的25%，直到藥物的總數達到6650元之後，藥的費用降低到5%，普通藥三元，其他藥物不會超過9.2元。

004的服務是給紅藍白卡會員，有白卡補助，大部分項目都是零費用，救護車零，針灸30次免費，藥物基本上是一至兩元，或三元多，耳機補助2000元。

006項目安美計畫，專門為心臟和糖尿病會員設立，共付額為2290元，胰島素費用零，耳機補助1000元，其他内容與001計畫接近，眼鏡補貼150元。

吳喬恩鼓勵年近65歲的長輩可上網申請www.ssa.gov，或打電話1800-772-1213，抓緊每年10月15日至12月7日的紅藍卡開放期，以便新年可正式使用。

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