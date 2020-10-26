民主黨州議員 至今仍在說謊

11月3日加州公投提案選舉，最受華人和亞太裔關切的就是一旦通過，將減少亞太裔錄取加大人數的第16號提案。但很遺憾的是，支持該提案的四位民主黨華裔 加州參眾議員：潘君達、邱信福、羅達倫、丁右立，直到選前緊要關頭，仍然在說謊。

第16號提案涉及大學入學、 就業和政府合約等範圍，但許多華人最關切、最表反感的部分，只在於加州大學 (UC)未來錄取亞裔 學生，將會因為16號提案通過而減少，無論你的孩子有多努力，卻可能因為族裔和膚色而被加大拒於門外。

這些民主黨華裔州議員，就像所有人一樣，有權支持自己認為合理政治主張，我們尊重他們的權利和言論自由。但他們不能為了支持16號提案，而顛倒黑白、編造虛假的統計數字，欺騙社會大眾。

加州州議會亞太黨團6月22日曾發表聲明指出：「從1996年209號法案通過以後，亞太裔在加大（UC）的錄取率，包括柏克萊加大和洛杉磯加大，就在持續下降。」這四位支持16號提案的華裔州議員，選前受訪時依然堅持重述上項論調，意圖繼續欺騙選民。

事實是，據洛杉磯世界日報今年8月3日B1頁的報導，引用加大總校長辦公室資料顯示，自1996年加州選民通過209號提案以來，加大錄取亞太裔學生錄取比率與人數，逐年穩定上升，從1995年的30.69%、1萬2806人，到2020年的35%、2萬7771人。這表明，加大的亞太裔學生，在所謂平權措施（Affirmative Action）取消25年後不減反增，現在錄取的人數比過去每年增加1.5萬人，絕對不是那些華裔州議員所稱的持續下降。

然而，同樣支持16號提案的華裔聯邦眾議員劉雲平(Ted Leiu)，倒是說了實話，也等同駁斥了同黨華裔州眾議員的說法。他在10月19日回應記者提問時表示，16號提案主要目的是「平衡」公立大學中白人學生，與非裔、西裔學生比例，但同是少數族裔的亞裔，受到的衝擊極為有限。姑且不論「衝擊」程度有多大，但他至少肯定了，16號提案對亞裔有負面作用，也就是會減少亞裔學生錄取人數。

民主黨華裔州議員們當然有權支持16號提案，但應該大大方方的說，未來加大錄取亞裔將因此減少，交由選民評斷。而不是編造假象，稱過去取消平權措施時亞裔錄取減少，現在16號提案可以改變現狀云云。拜託，你們自己同黨的聯邦眾議員都出來打臉了。

至於民主黨州議員自問自答式的反駁「配額」說，實為避重就輕。配額制本來就被法律禁止，誰會支持一項違法的主張？但加大未來把族裔和膚色列入錄取學生的考量之一，請問這與配額制的真正差別在那裡？這叫無配額之名，行配額之實。

其實，16號提案支持者有一處不敢碰的「軟肋」，那就是學生總人數達48.1萬人的州大(Cal State)系統，比28.5萬人的加大多出20萬人。至2019年，州大西裔學生占43%、白人22%、亞裔15%、黑人4%，與加州各族裔人口比例相當接近。但民主黨人從來不會抱怨，過去25年在沒有平權措施的情況下，為何州大系統的西裔學生「太少」，白人「太多」。或許，民主黨人的真正意圖，就是要把加大各族裔學生，比照州大的比例分布。

簡言之，16號提案主張恢復平權措施，將會讓加大錄取的亞裔減少，製造新一波的族裔不平等。