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巴沙迪那市長拆除自宅前紀念標語 挺黑人示威加劇

編譯組／綜合報導
巴沙迪那市長Tornek夫婦拆除位於住宅前，關於麥克萊恩相關紀念物品與標語。（KTLA電視台／推特影片截圖）
巴沙迪那市長Tornek夫婦拆除位於住宅前，關於麥克萊恩相關紀念物品與標語。（KTLA電視台／推特影片截圖）

黑人的命也是命（Black Lives Matter）活動，在聖蓋博谷地區仍未平息，並且升高到抗議人士，到巴沙迪那( Pasadena)市長私人住宅前示威、辱罵、衝突，警方正加強戒備。

巴沙迪那市長Terry Tornek發表聲明，針對網路上發布一段影片，顯示他與妻子在自宅門前，拆除抗議者為紀念麥克萊恩（Anthony McClain）擺放的紀念物品與標語，指責他們利用麥克萊恩之死進行恐嚇，並表示自己受到污辱與褻瀆。

非裔男子麥克萊恩今年8月遭巴沙迪那警員槍擊致死。KTLA電視台報導，根據Tornek說法，一個團體在23日晚間於其住所前集會，提出與麥克萊恩被殺案相關要求。Tornek說，他與他們交談很久，但被大聲制止喝斥。

示威者隨後離開，留下蠟燭、標語，其中一些內容涉及謀殺和殺手警察等內容，Tornek說，他與妻子拆除這些標語。

根據推特用戶Sean Carmitchel公布的一段影片顯示，Tornek夫婦拿走這些標語。另一推特用戶@_preciouschild中，黑人的命也是命（Black Lives Matter）活動人士正遊行，抗議巴沙迪那市警局連續兩個晚上，拆除有關紀念麥克萊恩的物品。

在Tornek聲明中，指責活動組織者利用對麥克萊恩之死的情感進行恐嚇，哀悼應在教堂舉行，不要在Raymond街或其住宅。

自麥克萊恩遭開槍致死來，巴沙迪那市警局一直保持戒備。警方稱32歲的他，在警方進行路邊攔檢中被槍殺後，逃跑時扔了一把槍。

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