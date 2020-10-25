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疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

駐洛經文處副處長林暉程 精通領務用科技改善流程

記者謝雨珊／洛杉磯報導
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新任副處長林暉程。（記者謝雨珊／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新任副處長林暉程。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處新任副處長林暉程，到任未滿一個月已出席羅省中華會館國慶升旗典禮、華僑節慶祝活動等，積極聯絡南加州僑團；在領務方面也給予新的指導方向，致力運用科技解決日常領務工作。

林暉程對於導入新科技進入領務工作相當有興趣，曾是創建中華民國第一代晶片護照後台系統的項目經理、也是電子簽證線上填表自發系統的項目經理。這些項目有利於中華民國向多國取得免簽，同時便利民眾使用。

林暉程抵任後特別看重經文處在領務方面的作業流程，利用多年導入科技處理領務作業的經驗，指導和協助領務組推出全新的線上預約系統。

林暉程認為，這套系統將是全球外館及全美推出的首個線上預約系統，代表經文處為民服務將是24小時不間斷的服務。同時領務上的資訊也更加透明化，這套系統的意義重大。他期盼系統推出後，僑胞可立即體驗及提出反饋。不過，線上預約系統先進行小規模測試，首先選擇在辦事處試點應用，或提供有急件需求的僑胞使用線上預約制度，同時控制領務大廳人流。林暉程說，這套新系統有望在經文處遷移「事事如意」新館之後擴大使用，希望僑胞耐心等候。

林暉程就任駐洛杉磯經文處副處長前，為中華民國外交部領務局簽證組組長，過去曾擔任過駐西雅圖經文處副處長，在領務及外交方面都有豐富的經驗。

洛杉磯 簽證 加州

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