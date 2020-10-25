我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾857萬 加州破90萬

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

【華美博物館視訊紀念會】悼華埠屠殺案 警惕反華事件重演

記者李雪／洛杉磯報導
演員Amy Shu扮演博物館中復活的紀念人物，透過表演回顧這次可怕的事件，並向觀眾展示其歷史意義。（視訊會議截圖）
演員Amy Shu扮演博物館中復活的紀念人物，透過表演回顧這次可怕的事件，並向觀眾展示其歷史意義。（視訊會議截圖）

華美博物館24日以視訊方式紀念1871年華埠大屠殺事件149周年，會上強調149年前受到恐懼與偏見，導致華裔移民受到大規模絞刑的暴力事件，至今仍然持續發生，包括當下全國越來越多的反亞裔襲擊案件。

國會議員趙美心在會上回顧了當時的史實，呼籲大家不要忘記。她強調今年疫情以來，又看到了許多反華的事件，從地方到全國都不斷發生，包括16歲的華裔孩子被攻擊送醫，紐約的老婦被燒，德州的華裔一家三口被捅。她表示，種種事端是因川普總統開始挑起對華裔的譴責，即使毫無科學依據，他也多次公開稱呼「中國病毒」；而且即使知道這會給在美華裔帶來傷害，他仍拒絕停下。趙美心表示，華裔必須發聲改變刻板印象，當日紀念活動提醒人們，不能再讓這樣的事情發生。

州眾議員周本立也表示，這一歷史事件正是因對華人的仇外心理所導致。他還回顧了排華法案等種種歷史事件的經過，如今即使華人社區從這些事件中恢復了，但仍要記住自己的歷史。

華美博物館之友會會長阮桂銘主持誦唸遇難者環節，她表示，每年唸出這些名字時都感到非常悲傷，因為這些人當年甚至沒有留下名字。而在此後的研究中才獲得了這些人姓名的英文拼寫，卻無從得知中文寫法。她表示，她每次都盡力用粵語來拼讀這些名字，但他們事實上可能是台山人或客家人，希望大家能在心裡紀念這些名字並致以敬意。隨後參與者來到花圈前鞠躬並一一獻花。

活動上包括由Artists at Play演出Lloyd Suh作品「中國女士」，由Rebecca Wear導演，演員Amy Shu扮演博物館中復活的紀念人物，透過表演回顧這次可怕的事件，並向觀眾展示其歷史意義。

阮桂銘主持誦唸遇難者環節，隨後參與者來到花圈前鞠躬獻花。（視訊會議截圖）
阮桂銘主持誦唸遇難者環節，隨後參與者來到花圈前鞠躬獻花。（視訊會議截圖）
阮桂銘主持誦唸遇難者環節，隨後參與者來到花圈前鞠躬獻花。（視訊會議截圖）
阮桂銘主持誦唸遇難者環節，隨後參與者來到花圈前鞠躬獻花。（視訊會議截圖）

華裔 博物館 中國

上一則

洛警路檢 明顯涉種族因素

下一則

「房匙計畫」加碼2億元

延伸閱讀

華美博物館紀念1871年華埠大屠殺事件

華美博物館紀念1871年華埠大屠殺事件
孟昭文等批川普甩鍋中國 促民眾投票

孟昭文等批川普甩鍋中國 促民眾投票
亞裔成關鍵選民 趙美心籲投票

亞裔成關鍵選民 趙美心籲投票
為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案

為華埠挹活水 佩斯金籲支持A提案
波城華埠旁開大麻店申請案 遭否決

波城華埠旁開大麻店申請案 遭否決
屋崙華埠 9月沒有搶劫案

屋崙華埠 9月沒有搶劫案

熱門新聞

「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28
阿拉斯加Sand Point市附近外海19日發生芮氏規模7.5的地震，國家氣象局（NWS）隨即向阿拉斯加沿岸發出海嘯警告。（CNN）

7.5 強震襲阿拉斯加外海 沿岸發布海嘯警告

2020-10-19 19:19
加州州長紐森（Gavin Newsom）19日公布新冠疫苗初步接種計畫。（紐森臉書）

加州公布新冠疫苗接種計畫 首批今年底開始

2020-10-19 16:01
華人大媽求愛被騙，然而網路上的溫柔陷阱無處不在。（Getty Images）

世說新聞／為何華洋大媽總上當 了解這些詐術不再哭

2020-10-21 03:26
川普19日搭乘空軍一號抵達橙縣。（美聯社）

川普來訪取金 群眾夾道歡呼

2020-10-19 03:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物