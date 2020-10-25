【華美博物館視訊紀念會】悼華埠屠殺案 警惕反華事件重演

演員Amy Shu扮演博物館中復活的紀念人物，透過表演回顧這次可怕的事件，並向觀眾展示其歷史意義。（視訊會議截圖）

華美博物館 24日以視訊方式紀念1871年華埠大屠殺事件149周年，會上強調149年前受到恐懼與偏見，導致華裔 移民受到大規模絞刑的暴力事件，至今仍然持續發生，包括當下全國越來越多的反亞裔襲擊案件。

國會議員趙美心在會上回顧了當時的史實，呼籲大家不要忘記。她強調今年疫情以來，又看到了許多反華的事件，從地方到全國都不斷發生，包括16歲的華裔孩子被攻擊送醫，紐約的老婦被燒，德州的華裔一家三口被捅。她表示，種種事端是因川普總統開始挑起對華裔的譴責，即使毫無科學依據，他也多次公開稱呼「中國 病毒」；而且即使知道這會給在美華裔帶來傷害，他仍拒絕停下。趙美心表示，華裔必須發聲改變刻板印象，當日紀念活動提醒人們，不能再讓這樣的事情發生。

州眾議員周本立也表示，這一歷史事件正是因對華人的仇外心理所導致。他還回顧了排華法案等種種歷史事件的經過，如今即使華人社區從這些事件中恢復了，但仍要記住自己的歷史。

華美博物館之友會會長阮桂銘主持誦唸遇難者環節，她表示，每年唸出這些名字時都感到非常悲傷，因為這些人當年甚至沒有留下名字。而在此後的研究中才獲得了這些人姓名的英文拼寫，卻無從得知中文寫法。她表示，她每次都盡力用粵語來拼讀這些名字，但他們事實上可能是台山人或客家人，希望大家能在心裡紀念這些名字並致以敬意。隨後參與者來到花圈前鞠躬並一一獻花。

活動上包括由Artists at Play演出Lloyd Suh作品「中國女士」，由Rebecca Wear導演，演員Amy Shu扮演博物館中復活的紀念人物，透過表演回顧這次可怕的事件，並向觀眾展示其歷史意義。