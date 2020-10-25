紅藍卡非全保 兩成自付宜精選

世界日報線上紅藍卡講座。

隨著加州 健保紅藍卡 轉換期到來，許多加州居民開始思考自己和家人新一年的健保方案。為了幫助讀者了解加州的紅藍卡健保系統，世界日報特邀天寧保險 負責人張天寧舉行線上紅藍卡講座，為加州居民答疑解惑。

張天寧表示，健保的功能不僅保護居民健康，還有保護居民資產的功能。加州人應該了解保險、選擇保險，以及學會如何使用保險來保障自己和家人的健康。

張天寧表示，本季度加州健保的申請計劃分為兩個階段。一個是加州健保的個人家庭計劃，轉換期10月1日開始，第一個截止日期為12月15日，在此日期前完成轉換的居民其保險將在明年1月1日生效。第二個截止日期為1月31日，此日期前完成轉換的居民其保險將在明年在2月至3月份生效。65歲以上的長者的轉換期，則是從10月15日到12月7日。在轉換期內，投保人可以改變保險計劃和處方藥計劃來獲得更加實惠的保險服務。

張天寧表示，聯邦紅藍卡健康保險（Medicare）並非全保，政府只承擔保險花費的80%（A部分）。在這種情況下，許多加州居民選購私人保險公司的健康計劃來彌補餘下20%（B部分）的健康福利部分。在額外的保險計劃中，不但部分處方藥會被納入承保範圍，居民也可以享受到包括住院護理、醫療服務、針灸、健身房、視力和牙科等額外承保項目。

對於即將過65歲生日的長者，張天寧表示加州會允許長者在65歲生日之前的三個月與之後的三個月申請紅藍卡。如果長者在65歲生日的三個月以後申請紅藍卡，則會在處方藥等納保範圍內被處以終身罰款。因此張天寧建議各位長者，在到65歲生日前的六個月開始了解紅藍卡。

張天寧進一步指出，65歲生日後繼續工作的長者，可以選擇申請無需交保險月費的A部分，而在B部分繼續使用公司提供的保險。而在紅藍卡補充計劃上，張天寧則表示HMO(Health Maintenance Ogranization)方案注重在居家附近看病，而PPO（Preferred Provider Organization）方案則擁有更廣的醫院覆蓋範圍和靈活性。居民因根據個人需要選擇醫療方案。

2021年的健保方案，在開銷上和停損點上較2020年有提高，但也包括新冠肺炎檢測、糖尿病檢測、胰島素納保等新的優惠政策。天寧保險可以為客戶提供賬單處理、保險管家、保險計劃諮詢等服務，幫助加州居民獲得更好的保險方案。

世界日報「線上紅藍卡講座」，25日周日有兩場講座，將在Youtube上的U視頻播出，有興趣的讀者請依講座時間，上Youtube的U視頻，或是在Youtube輸入搜尋關鍵字「線上紅藍卡講座」，或是直接用手機掃瞄附圖的二維碼，即可觀看講座節目。並可即時寫下留言提出疑問。查詢更多訊息，可致電323-268-4982分機500。