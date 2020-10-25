東方醫學融入健保 也可享福利

福全健保講座主講人及銷售代表Bill Kao。（視頻截圖）

在華裔社區，傳統的東方醫學占據重要地位。東方醫學重視在疾病發生前通過保健和身體調理的方式提前預防，福全健保 （Clever Care Health Plan）將東方醫學融入醫保 方案中，從而為客戶提供了更加個人化和全面化的醫療方案。

與市場上其它的Medicare方案不同，福全健保在取消月費以及免去家庭醫師和專科醫師的掛號費的同時，還為客戶提供了東方養生醫療福利 ，包括針灸治療、拔罐、刮痧、太極拳和紅外線治療等多項保健方案。除此之外，還為客戶提供了每年240元的非處方藥獎金，使會員自由購買自己選擇的保健藥品和非處方藥品。

福全健保在聽力、視力和牙科保健方案上，除了每年為客戶提供聽力檢查，每兩年為客戶提供視力檢查外，還為客戶提供每年500元的助聽器補助費和每兩年300元的眼鏡補助費，幫助客戶輕鬆完成眼鏡和助聽器的更新換代。在牙科治療上，並與全美著名的Dental Network合作，為居民提供免費的預防性牙齒保健的同時，也將牙根管治療納入了牙科治療範圍內，讓居民能夠得到全方位的牙科保健。

在醫保的涵蓋範圍上，福全健保目前已經與1萬5000名家庭醫生和專科醫生，以及34所地方主要醫院簽約。這也讓許多投保的客戶可以繼續保留自己熟悉的家庭醫師。而與福全健保網絡內的初級保健醫師（PCP），也可以通過預防療法來保證居民平日里的身體健康。

在福全醫保的官方網站上，客戶可以看到福全醫保提供的專業針灸醫療團隊。該團隊根據客戶需要提供不同的針灸治療。

作為一個深耕亞裔社區的健保公司，福全健保可以根據客戶不同的文化背景和身體需要為其量身定製優質的健保解決方案。其服務團隊也可以為客戶提供包括國語、粵語、越南語、韓語、塔加拉族語、西班牙語、高棉語、泰語等眾多語言的客戶服務，保證溝通暢通。

世界日報線上紅藍卡講座在25日(周日)還有兩場，下午2時有中心健保Joanna吳喬恩主講中心健保多種新福利項目。下午3時有長青保險邱文齡主講2021年度轉換期，如何選擇健保公司 / 如何搭配A、B、C、D，歡迎讀者上線繼續收看。