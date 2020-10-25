「房匙計畫」加碼2億元

加州 聯合立法預算 委員會（Joint Legislative Budget Committee）日前批准州政府要求，替「房匙計畫」（Project Homekey）追加的2億元資金，州長紐森（Gavin Newsom）並同意在第六輪裁決中，發放8140萬元，授與六項計畫，總計430個單位受惠。

迄今為止，該州已向加州社區發放超過7億900萬元Homekey補助。這筆資金注入，將可清空該計畫的候補名單。

這項房匙計畫，旨在幫助加州成千上萬無家可歸，或有無家可歸風險的家庭，找到長期住房解決方案。這項全國領先的計畫提供的經費，使州政府得以用以購買和修復住房，包括將酒店、汽車旅館和空置的公寓，轉換成無家可歸住房。

如今州政府批准額外的2億元，將新冠肺炎 救助資金用於Homekey計畫，使該計畫可用資金超過8億元。

目前該計畫已向45個申請單位，78項計畫授予超過7億900萬元資金，完成5068個單位。平均每單位建造成本為13萬9000元，遠低於加州平均建造新屋的成本。

紐森是在訪問聖荷西緊急過度住房社區（Emergency Interim Housing Community ）時宣布上述消息。紐森並感謝立法機關持續提供相關支持，幫助加州數以千計無家可歸者離開街頭，安全進入庇護單位。

獲得第六輪撥款的社區中，有兩個位於南加州，包括洛杉磯縣2410萬元撥款，用於興建135個臨時住房單位。

聖伯納汀諾獲得超過110萬元經費，替無家可歸家庭與個人獲得永久住所，優先考慮的對象，是因新冠肺炎死亡面臨健康併發症風險的老年人。