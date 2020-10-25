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安全投票3方法 華裔要善用

記者張宏／洛杉磯市報導
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）23日舉辦選舉投票說明講座。（視頻截圖）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）23日舉辦選舉投票說明講座。（視頻截圖）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）23日舉辦選舉投票說明講座，邀請洛杉磯縣選務局(RR/CC)局長羅根（Dean C. Logan）介紹投票的細節。

羅根表示，10月24日就是選舉前投票的第十天，選民填寫好選票後要記得在官方提供的寄信信封背面簽名和寫上日期。安全投票的方法有三種，首先是通過郵局郵寄選票，其次是投放在縣安置的選舉投票箱裡，或者將選票放入選舉中心。加州郵寄投票由來已久，行之有效。

他指出，第一次投票的人如果不會郵寄選票，可將選票放入投票箱，洛縣政府在全縣熱鬧或者人流量大的地方安置了超過400多個投票箱。或者去選舉中心投票，24日將會開放部分選舉中心，30日全部開放，具體位置可登錄LAVOTE.net查詢。在選舉中心，民眾需要戴口罩和手套，注意保持社交距離。如民眾不方便進入中心，可在路邊將選票交給工作人員。

他說，目前洛縣已收到130萬張選票，第27國會選區總共收到11萬961張選票，其中郵寄投票5萬599張，投票箱收到6萬362張。

趙美心表示，和之前相比，今年目前有53%的人參與了投票。希望借助這次說明會讓投票能順利舉行，今年的選民可提早投票，不論男女老幼少都有公平的機會投票，希望每個公民都參與選舉。

洛杉磯縣選務局(RR/CC)局長羅根（Dean C. Logan）和聯邦眾議員趙...
洛杉磯縣選務局(RR/CC)局長羅根（Dean C. Logan）和聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）23日舉辦選舉投票說明講座。（視頻截圖）

投票 洛縣 趙美心

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