洛警路檢 明顯涉種族因素

洛杉磯 市警局監察長史密斯（Mark Smith）辦公室23日發布針對成千上萬次警方路邊攔檢所進行的獨立審查報告，發現先前在洛杉磯時報的調查中所發現的種族不平等（racial disparities），是「利用交通和其他輕微違規方式，以打擊罪犯」策略失敗的結果。

這項由警察 委員會要求調查的報告稱，該策略使非裔 和西裔駕駛員，比白人駕駛員受到更多路邊攔檢，然該策略在識別非法槍枝或其他嚴重犯罪證據效果有限。

相關單位對近200個站點錄像進行審查後也發現，洛杉磯市警局嚴重低估他們路邊攔檢並進行搜索的人數，錄像紀錄遭搜索的人數，有23%並未被官員記錄在案。

史密斯辦公室指出，此發現可能意味著洛杉磯市警局向州政府漏報路邊攔檢搜查次數。

審查還發現，專門分配用來制止犯罪的單位，在有色人種社區的高犯罪率地區，更頻繁使用路邊攔檢，警方在這些地區更常使用手銬、強迫他們面牆或檢查紋身等。

報告顯示，非裔與西裔男子受到更長時間審訊，審訊頻率也高得多。在某些情況下，警官承認路邊攔檢，是調查更嚴重罪犯的「藉口」。非裔與西裔駕駛比白人駕駛，更可能因車子問題，車輛註冊過期被攔檢，而非像超速那樣的違規問題。

在洛杉磯時報於2019年報導洛杉磯市警局種族不平等待遇後，該警局大幅削減路邊攔檢，且最終承認該策略無效。

史密斯辦公室的調查，證實洛杉磯時報於2019年1月公布的調查結果，意即洛杉磯市警局對非裔進行的路邊攔檢次數，超過其城市人口的五倍。

之後該報發布第二份報告，表明非裔和西裔被警方進行路邊攔檢的次數遠多於白人，即使白人更容易被發現攜帶非法物品。

此外，與白人相比，非裔與西裔被攔檢後，更可能遭警方要求下車，戴上手銬或拘留。非裔與西裔比白人駕駛更可能因設備違規而遭警方攔檢，如車尾燈故障、窗戶有色等。

史密斯辦公室對此報告也提出部分建議。包括建議洛杉磯市警局展開減少路邊攔檢的種族間不平等政策，並對攔檢後制定明確指導方針。

此外還建議洛杉磯時警局應持續評估「此舉用於打擊犯罪策略的有效性，對社區的影響、信任與合法性」等，確保官員在進行攔檢後所有搜索過程都記錄在案，以免對社區失去信任。