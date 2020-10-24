持槍拒捕 聖伯納汀諾非裔男遭警擊斃

南加聖伯納汀諾市22日晚間發生警員開槍事件，35歲嫌犯Mark Bender Jr在King Tut酒類飲品商店前遭擊斃。（KTLA）

南加 聖伯納汀諾市（San Bernardino）22日晚間發生警員開槍事件，35歲非裔 嫌犯Mark Bender Jr在King Tut酒類飲品商店前遭擊斃。警局指出，嫌犯曾跳上他人車輛，且未服從警員命令。據KTLA獲得的現場視頻顯示，警員開槍前，曾與嫌犯扭打一團。

聖伯納汀諾市警局警官John Echevarria表示，案件發生在22日晚11時18分，警局接到報案，嫌犯在200 East Baseline街附近的King Tut酒類飲品商店附近跳上他人車輛並踩踏。一名巡警趕到現場制止，不過嫌犯沒有聽從該警員的命令。

嫌犯Bender身高6呎3吋，體重約300磅。Echevarria指出，警員看到他還攜帶武器，出於自衛才開槍。在Bender遭擊斃後，警方也確實在現場找到他的手槍。

據KTLA獲得的現場視頻顯示，警員曾用摔跤術嘗試制伏嫌犯，兩人倒地後，嫌犯得以掙脫。警員在看到嫌犯從口袋中拿東西，隨即朝他連開至少四槍。

這起警員開槍事件在當地社區引起不小反響。有附近民眾立即上前抗議警員的開槍行為。據KTLA報導，有民眾指出，這是一名什麼也沒做的年輕人，就這樣遭警員開槍射殺。

嫌犯Bender有許多犯罪紀錄，包括家庭暴力、盜竊及持有毒品 等。Echevarria指出，他還曾於近日試圖謀殺遭警方逮捕。聖伯納汀諾市警局將稍後公布此案警員隨身攝像頭影像。