客人不戴口罩、小費大減 杭廷頓灘侍者日子難過

橙縣杭廷頓灘(Huntington Beach)的餐飲店，新冠疫情 讓他們難上加難，員工小費減少，同時很多上門客人不戴口罩。

除了防疫必須歇業，就算恢復營業後，外州觀光 客也少很多，全靠當地居民上門才能維持收入。服務生的日子更難過，以往一天可能可以拿到15元小費，現在打對折還不到。

類似Zack's Beach Concessions這家店，半工半讀的戴拉波拉（Aileen Delaportilla）說，新冠前四個同事一起當班，每個人至少可以分到15元。疫情後生意變差，老闆乾脆變成兩人一班，小費對分，每個人只剩六元。

21歲的戴拉波拉說她也不想回來工作，只想專心念書，但是56歲和64歲的父母都已失業，只能靠她每周工作40小時養家活口。讓她擔心的不只是小費減少，還有上門的當地客人往往不戴口罩，讓她進退兩難。

就算戴拉波拉擺出「給小費上大學」（Tips For College）的玻璃罐，很多客人還是不願投錢，其中包括連自己都已經失業的凱勒（Sarah Kaler）。30歲的她付了餐點的錢，但拒絕投小費進玻璃罐。原因很簡單，凱勒說她沒錢可給。如果坐下來用餐就算了，既然是外帶，她就乾脆不給小費。

不過還是有些經濟能力較好的客人願意給小費，畢竟小費是服務生的重要收入來源，有時甚至可以占50%。今年剛從拉斯維加斯搬到杭廷頓灘的漢福瑞（Jessie Humphries）就說，因為賭城是個給小費很大方的城市，加上她與先生之前都當過服務人員，因此小費至少20%起跳，疫情後她們給得更大方，畢竟深知站在第一線的服務員的辛苦。

但同樣是杭廷頓灘，某些店家就深感困擾，因為上門的客人不但拒戴口罩，還會動手撕提醒標語，甚至跟服務生大吵。類似Mangiamo Gelato的老闆、36歲的義大利 移民藍柏提尼（Nick Lambertini）就說，一旦雙方吵起來，他就會兩面不是人，一方面他想保護員工安全，但另方面又不能得罪客人，不然他們以後再也不來了。

藍柏提尼說，他真的很難做人，加上什麼事都可以扯上政治，他真是無言了。更何況，因為生意不好，他之前還被迫裁員。對街的53年老店Michele's Sugar Shack Cafe同樣兩難，店經理特納（Jessica Turner）也說，很難同時賺到錢，又保證安全，大家都想收小費，但也不想因此而丟掉性命。