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第四屆台美電影節 獨家放映「最親愛的陌生人」

【洛杉磯訊】

洛杉磯台美菁英協會 (TAP-LA)將於24日舉辦第四屆台美電影節，透過Bingewave平台舉辦線上影展。當天除獨家放映獲2019年金馬獎四項大獎提名的「那個我最親愛的陌生人」，還將推出開幕產業座談會、主題演講、短片競賽等單元，歡迎民眾踴躍參加。

閉幕影片特別在北美首映「那個我最親愛的陌生人」，講述一個年邁失智上校的人生，藉時空與時代的變遷，探討家庭、生命與記憶，該片為張作驥的第九部電影，入圍2019年第56屆金馬獎最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳視覺效果四項大獎。女主角呂雪鳳及製片高文宏將於映後座談，與觀眾分享影片故事及台灣電影現況。

影展的短片競賽單元將放映13部短片，評審將自13部短片中選出評審團大獎、文化光點獎及觀眾票選獎，獎金1000至2000美元不等，並進行線上頒獎。

更多影展片單及購票資訊詳見https://www.bingewave.com/f/taff-2020?fbclid=IwAR0bTCB5H3Bv_QxOy3irwE_8qOA_sl8T3N2wT8E3D4lexQAFKG7AYsm8yVs。

電影 影展 台灣

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