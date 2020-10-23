勁球1億彩金不夠看 吸引力比不上刮刮樂

24日開獎勁球獎金累積逾1億元。（記者張宏／攝影）

勁球 （Power Ball）24日開獎的獎金將超過1億元，但華人社區民眾表現的興趣缺缺，彩券業者表示，畢竟在2016年勁球開出過14億元獎金，此後其他金額都顯得吸引力不足，人們更願意買刮刮樂，中獎機率較大，且更實惠。

聖蓋博 市一家彩券店22日中午鮮少有客人來買彩券，老闆Jacky表示，上午人比較少一些，但勁球1億元對很多人來說不算什麼大獎，且比起正規彩券，人們更願意買刮刮樂。周圍的餐廳和超市員工常來這裡買刮刮樂，中幾百元是常事。他本以為疫情 會對彩券生意影響很大，沒想到周圍還是有不少人定期來買彩券，上個月有2萬多元，這個月也差不多這個數字。

蒙特利公園市聯菁書局老闆古女士表示，店裡就是平常的樣子，沒有因為勁球獎金升高出現大量人潮。主要是疫情很多人不願意出門，出門也都是做必要的事情，買彩券多數是老顧客。

蒙市李先生是這裡的老顧客，他說，數年來他都習慣來這裡坐一坐，買幾張刮刮樂慢慢刮。不過疫情原因，他現在來的沒有以前那麼頻繁，以前來這裡像上班一樣。

勁球彩券在10月21日抽獎無人獲得大獎，意味著10月24日星期六的勁球頭獎獎金將有1.02億元。勁球票面是兩元一張，在全美44個州和華盛頓特區出售，玩家從1到69中選擇五個白色數字，並從1到26中選擇一個紅色球。