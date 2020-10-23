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世報成人零基礎「畫畫趣」 線上開課

【洛杉磯訊】
林麗貞帶領曼哈頓灘學區百名義工做藝術創作。（主辦單位提供）
林麗貞帶領曼哈頓灘學區百名義工做藝術創作。（主辦單位提供）

新冠疫情持續，為鼓勵民眾仍需以放鬆心情來迎感恩、賀聖誕，「樂活50加」和世界日報合作推出「畫畫趣」(Paint with Joy)，訂11月12日、19日及12月3日，三個周四下午6時半至8時半採線上教學，招生對象為零基礎成年人（兒童不收）。

授課教師林麗貞的教案，經常被甄選為南灣各學區指標作品，列入美術課程。她以深入淺出方式講解繪畫原理，傳授初學者十個繪畫技巧，學員上三堂課可成就三幅應景畫作。

擁有心理及工業工程不同領域學位，卻走上教畫這條路，林麗貞的教學理念，因而有別於傳統美術學院，她認為人生好玩很重要，深信學習過程應該是愉悅的，應以學生認知及能力為導向。她善於運用工程邏輯分析簡化教學流程，讓學員輕鬆快樂的完成作品。

林麗貞說，她這輩子從沒有上過一天正規美術學校，但在台大唸心理系時，蹲在美術社的時間遠比心理系舘多。來美後，到北卡州大拿到工業工程碩士，畢業後在科技公司從事介面設計20多年，因此養成對「使用者經驗」細節的堅持。

「畫畫趣/ Paint with Joy」是林麗貞多年來首次踏足華人社區線上授課，定位為「零基礎成年入門班」，學員無需繪畫基礎與概念，老師會一步步帶領快樂創作。「畫畫趣」將為父母或上班族帶來美術陶冶、紓解工作壓力。銀髮族也能重拾畫筆，實現畫畫夢想，豐富人生。

「畫畫趣」零基礎成年入門班三堂六小時學費每人90元(另加材料等費用)，三天圓夢計畫課表是：第一堂課主題「夕照椰影」，認識Acrylic壓克力顔料的特性，創造簡易色彩漸層的變化。第二堂課主題「秋溪」，運用簡單透視來表達景深及空間感，描繪水光倒影的技巧。第三堂課主題「聖誕窗景」，認識對比色及其使用法則，巧妙運用科技混合媒材，讓畫面發光生輝。

「畫畫趣」是繼「手機攝影初階班」後，由「樂活50加」及世界日報攜手合作為零基礎成年推出線上教學的優質活動，上課詳情及報名註冊，可上網Happy50Plus.org，電詢1-800-881-3466，報名截至10月31日或額滿即止。

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