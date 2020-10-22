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船隊大幅縮減 新冠之後遊輪旅行將更昂貴

編譯組／綜合報導 

新冠疫情導致聯邦疾管中心（CDC）自今年3月起下達航禁令，但是否能在10月31日解禁，沒人能預測。不過參加遊輪業研討會Future of Cruise Travel的業者都樂觀以對，認為過去半年的禁令，讓他們得以讓老舊船舶封存或退役，後疫情時代的遊輪之旅將會一票難求，而且票價更貴。 

嘉年華集團（Carnival Corp.）總裁暨執行長唐納（Arnold Donald）表示，新冠讓他們得以大幅縮減船隊，賣掉或拆掉18艘老舊，且維修成本高的遊輪。其中包括25年以上的Carnival Inspiration與Carnival Imagination。 

除了現役船隻減少，其他與會的業者還說，因為部分港口還未恢復開放，因此觀光航線將比疫情前更少。這些因素都將讓熱愛遊輪之旅的觀光客，更難實現出海一遊的願望。 

另外，遊輪之旅也將因為疫情而出現改變，包括大家都會戴上口罩，登船前都會篩檢。同時，傳統的自助餐(buffet)將消失，不再讓遊客自行取餐。夜間的秀也將增加為三次，以因應人數限制與保持社交距離。賭場仍會開放，但是大家都得保持距離，並戴上口罩。

疫情 觀光 社交距離

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