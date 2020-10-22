墨國前防長涉販毒 LAX遭逮不得保釋

墨西哥前國防部長銑福葉哥。（美聯社）

堂堂國防部 長也是販毒集團的成員。墨西哥 前國防部長銑福葉哥（Salvador Cienfuegos Zepeda）15日在洛杉磯國際機場（LAX）遭到逮捕，加州中區聯邦法院開庭審理他的交保申請，銑福葉哥的委任律師雖然否認控罪，但法官麥金儂（Alexander MacKinnon）仍認為他有逃亡之虞，拒絕交保。

對於銑福葉哥在墨國關係很好，一旦交保就會從人間蒸發，有人會保護他的說法，墨西哥總統羅培茲20日在例行記者會上，對此嗤之以鼻。

麥金儂另下令暫緩移送銑福葉哥至紐約州 ，因為他得先見過自墨西哥趕來的律師。渾號「教父」（El Padrino）的銑福葉哥，2019年時已由紐約東區聯邦法院陪審團起訴，罪名是涉嫌在2012年到2018年擔任國防部長期間，與跨國黑幫勾結運送大量古柯鹼、海洛因、安非他命和大麻進入美國。

銑福葉哥先前在LAX被逮捕時，相關訊問僅限程序問題，因此15日由律師Duane Lyons做出的無罪證供，是銑福葉哥首度公開否認控罪。不過銑福葉哥並未出席為時15分鐘的開庭。委任律師表示，75萬元保釋金是銑福葉哥的「畢生積蓄」，銑福葉哥在墨西哥享有盛名，如果他棄保潛逃，名聲將毀於一旦。

但據洛杉磯時報報導，法官麥金儂顯然不為所動，認為銑福葉哥可能得在牢裡度過餘生，對他來說足以構成棄保潛逃的動機。檢方也主張，72歲的銑福葉哥一旦按照美墨引渡條約回到墨西哥，美方不知道何年何月才能再將他逮捕歸案。