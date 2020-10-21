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洛市長賈西提盟友 涉男男性騷擾雅各布又爆負面消息 先被同事提告、又遭自由撰稿人指控 20日離職

編譯組／綜合報導 
洛市市長賈西提的盟友雅各布（中）遭到接連指控，涉及不當性騷擾。（Getty Images）
洛市市長賈西提的盟友雅各布（中）遭到接連指控，涉及不當性騷擾。（Getty Images）

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）的政治盟友和重要幕僚雅各布（Rick Jacobs），再次遭到「男男性騷擾」指控。雅各布先前已經遭控不當觸摸市長隨扈加薩（Matthew Garza），再加上19日公開指控的自由撰稿人阿里（Yashar Ali），雅各布恐將陷入更多負面消息。 

雅各布20日晚宣布，他將離開現職。賈西提20日也聲明，他對每一宗性騷擾指控，都嚴肅對待。

阿里在州長紐森擔任舊金山市長時，曾經擔任他的副幕僚長，因此阿里與雅各布都算是民主黨圈內人。阿里在社交平台Substack貼文指出，他把雅各布當朋友，且兩人有共同友人，但雅各布在2005年至2015年的十年間，多次強吻並擁抱阿里。雅各布甚至還會向其他在場的人炫耀，「阿里的唇超軟的」。 

雅各布本人與賈西提都未對此回應。但在市長隨扈加薩提告之時，雅各布曾說對方「全是幻想」（a work of pure fiction）；賈西提也否認曾經目睹類似行為。雅各布曾經在賈西提2013年競選市長時為他募款，賈西提上任後擔任市府副幕僚長；目前仍為與賈西提相關NGO的重要幹部。 

洛市警員加薩在7月指控，在他擔任市長隨扈期間，雅各布多次對他不當性騷擾，並對他做不當發言，且許多場合市長都在，但卻未阻止雅各布。加薩的委任律師史密斯（Greg Smith）強調，還會有更多人站出來。 

性騷 民主黨 舊金山

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