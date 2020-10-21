洛市凶殺案恐300起 10年新高

洛杉磯市的凶殺案件恐創十年新高，部分原因或許來自預算遭到刪減。（洛市警局網頁）

洛杉磯 市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）20日表示，2020年至10月17日為止，已經發生266起凶殺案，較去年同期增加近25%，且高於2019年整年的253起，與2018年的260起。

摩爾指出，如果凶案持續增加，今年整年件數恐怕將超過300件。萬一成真，將成為洛市自2009年以來的新高，當年共有312人死於凶殺。1980與1990年代，洛市每年凶殺案往往超過1000件，但自2002年以來開始逐年降低。

如果今年又見升高，摩爾認為，2020年將不只是死傷慘重的一年，還代表著洛市在過去多年降低槍枝犯罪的努力遭抹煞。

警方分析後認為，今年初疫情開始後，凶殺案件確實減少，但入夏之後，槍枝犯罪又開始增加，特別是洛市南區、中區部分地方。南加大 新聞學院的非營利機構Crosstown的調查也顯示，沃曼特廣場（Vermont Square）、播佑岡（Boyle Heights）、洛杉磯市中心凶殺案都呈現增加。

摩爾指出，類似的趨勢也發生在其他都市，如休士頓、芝加哥與紐約市 。至於洛市的原因，摩爾認為與經濟壓力增加難脫關係，疫病同時也增加警方介入與輔導的難度，無法有效阻止復仇尋釁，警方也確實發現越來越多人出門時會攜帶槍枝。此外，LAPD預算遭到刪減，可能也是原因之一，不過組織再造的細部數據未來幾周才會公布。

以LAPD南區分局為例，雖然至10月10日的暴力犯罪逮捕人數降低11%，但是凶殺案較去年增加50%，武器收繳也較去年增加。LAPD整體來看，非致命槍擊案件數量也在增加，至10月10日的件數年增21%。