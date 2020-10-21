我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

洛市凶殺案恐300起 10年新高

編譯組／綜合報導 
洛杉磯市的凶殺案件恐創十年新高，部分原因或許來自預算遭到刪減。（洛市警局網頁）
洛杉磯市的凶殺案件恐創十年新高，部分原因或許來自預算遭到刪減。（洛市警局網頁）

洛杉磯市警局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）20日表示，2020年至10月17日為止，已經發生266起凶殺案，較去年同期增加近25%，且高於2019年整年的253起，與2018年的260起。 

摩爾指出，如果凶案持續增加，今年整年件數恐怕將超過300件。萬一成真，將成為洛市自2009年以來的新高，當年共有312人死於凶殺。1980與1990年代，洛市每年凶殺案往往超過1000件，但自2002年以來開始逐年降低。 

如果今年又見升高，摩爾認為，2020年將不只是死傷慘重的一年，還代表著洛市在過去多年降低槍枝犯罪的努力遭抹煞。 

警方分析後認為，今年初疫情開始後，凶殺案件確實減少，但入夏之後，槍枝犯罪又開始增加，特別是洛市南區、中區部分地方。南加大新聞學院的非營利機構Crosstown的調查也顯示，沃曼特廣場（Vermont Square）、播佑岡（Boyle Heights）、洛杉磯市中心凶殺案都呈現增加。 

摩爾指出，類似的趨勢也發生在其他都市，如休士頓、芝加哥與紐約市。至於洛市的原因，摩爾認為與經濟壓力增加難脫關係，疫病同時也增加警方介入與輔導的難度，無法有效阻止復仇尋釁，警方也確實發現越來越多人出門時會攜帶槍枝。此外，LAPD預算遭到刪減，可能也是原因之一，不過組織再造的細部數據未來幾周才會公布。 

以LAPD南區分局為例，雖然至10月10日的暴力犯罪逮捕人數降低11%，但是凶殺案較去年增加50%，武器收繳也較去年增加。LAPD整體來看，非致命槍擊案件數量也在增加，至10月10日的件數年增21%。 

洛杉磯 紐約市 南加大

上一則

「警察選民指南」反20號提案造假 選民勿受騙

下一則

好康報你知

延伸閱讀

遏制槍枝暴力 屋崙市議員籲列首要執法任務

遏制槍枝暴力 屋崙市議員籲列首要執法任務
洛市今年初至9月 謀殺案比去年同期增20%

洛市今年初至9月 謀殺案比去年同期增20%
德利昂就任 誓解決遊民問題

德利昂就任 誓解決遊民問題
洛市小東京輕軌站 24日起永久關閉

洛市小東京輕軌站 24日起永久關閉
洛市中心附近大火 燒出大麻屋

洛市中心附近大火 燒出大麻屋
華人之子德利昂 上任洛市議員

華人之子德利昂 上任洛市議員

熱門新聞

Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27
警方在事發區域部署大批警力進行搜捕。（KTLA）

在605公路伏擊警員 槍手陳屍路旁草叢

2020-10-16 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋