疫期轉副業 興趣增收入

李潔敏的手工餅乾頗受歡迎。（李潔敏提供）

一個人的工作若和興趣與愛好掛鉤，將會樂此不疲，環保工程師李潔敏（Jaimie Wong）就是最佳見證。這位台灣移民第二代，因為對烘焙有興趣，疫情 期間將這項手藝發展為副業（side job），客製化且精緻的點心受到客人好評。

李潔敏畢業於洛杉磯加大 （UCLA）環境科學系，目前的工作重心是監督環保外包公司。但與此同時，工程師也能將烘焙做得有聲有色。李潔敏說，她從小就對藝術有興趣，包括從事與藝術、烘焙、或是烹飪相關的行業。儘管她攻讀工程科系，但兒時夢想從未放棄。兩年前因緣巧合，讓她在閒暇時學了一點烘焙課程，做裝飾性、主題性的餅乾，激發了將烘焙藝術化的熱情。

巧的是在新冠疫情前，她申請烘焙營業執照，於是將烘焙當作第二職業。她透過臉書和Instagram的「Sweet Butter Coco」帳號發布作品、接受訂單。譬如有將舉辦婚禮的客人希望訂製客製化餅乾時，她就會根據客人對主題的要求，在餅乾上繪出應景的圖案。有時候客人也會拿著照片，希望她將這些圖案繪在餅乾上。李潔敏表示，她不會完全照抄，通常會創新，並在初步繪畫得到客人許可後再製作。

大多數餅乾都是客人為周末聚會訂購，因此她通常從周一開始準備烘焙，周二切成型，周三繪畫，周四包裝，周五交貨。由於每接到一個客製化訂單，她要用一周的空閒時間準備，所以她通常希望客人提前三周預定，目前她的訂單已經排滿至整個11月。

除了客製化餅乾，她也會根據節日主題推出裝飾餅乾套組，套組裡有明確教程，指導如何製作和繪畫。若是有小朋友的家庭，家長們買回家後可和孩子一起做節日的手工餅乾，也是難得的親子互動時光。萬聖節 將至，她在網上推出的萬聖節主題套組深受歡迎，僅一天就全部賣光。看到自製的餅乾這麼受歡迎，她既感意外又很開心。

李潔敏的父母李志宏、李美莉，過去活躍於富樂頓華人協會和中文學校，李潔敏是獨生女，曾舉辦過鋼琴獨奏會，也多次在中文學校聯合會書法比賽名列前茅。