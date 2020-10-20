台灣人獨挺川普 有沒有看走眼

美國 總統選舉全球關注，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）做的全球性民調，大多數外國民眾看壞川普 ，對其評價也是負面多於正面，幾乎過半數的民眾認為川普「可憐」（Poor）或「可怕」（terrible）。只有台灣 民眾給予好評，也認為川普會打敗白登，獲得連任。

台灣民眾在這項民調中異軍突起，全力加持川普，希望他連任，與其他地區民眾看法迥異，是先知，還是愚昧，待11月3日投票後即見真章。

以美國情況分析，川普受挫於疫情防治不力，大多數民調認為他已落後，甚至搖擺州選情也不樂觀，期待的「10月驚奇」還看不出跡象，是否真能逆轉勝，最後翻盤，尚難有肯定答案。加上今年提前投票大幅增加，這勢頭並不利於執政的川普。

台灣民眾雖然沒有對川普的投票權，但對於川普能否連任卻高度關心，尤其在中共軍機屢次闖入台灣防空識別區，又在台灣周邊大規模軍事演習，更加重台灣人對美國的依賴。而川普對台軍售猛開綠燈，訪台官員層級一再提升，對處於外交困境的台灣人，自然覺得山姆大叔在此危難之際，無異是台灣的救星。

川普是否真正獨厚台灣，願意力挺蔡英文政府，自然有不同看法，但就實際狀況而言，軍售增加，高官訪台就讓台灣民眾很受用；至於是否成為中美關係較勁的棋子，或淪為美國第一島鏈的馬前卒，甚至是販售武器的寃大頭，都已是次要問題。

也因為台灣迫切需要美國撐腰，對於川普所作所為，外交上一再犠牲盟邦只顧美國利益，反而不太在意。主觀上認為親美至上必有回報，以致美方予取予求，強銷萊克多巴胺瘦肉精，都還低頭笑納，不顧民眾食安風險，一切算盤都是不能讓川普生氣。

台灣人就在這種有求於人的氛圍下，喪失了自主性與判斷力，加上島內媒體多數綠化，大力洗腦，民眾接受到的大多是川普的正面訊息與對台灣的友善恩惠，自然寄望川普連任，避免換人做做看的風險。

但如冷靜思考台灣身處中美兩強之間，川普為了個人競選利益，刻意刺激中共，挑起兩岸緊張關係，拚命要求台灣增加國防預算，從事軍備競賽，以台灣經濟規模與資源有限情況下，是否真有利於台灣防務，還是火上加油，台灣人真的需要三思，更不應在未能認清世界大勢情況下，只想擁抱重利輕義的川普大腿，認為依靠川普就能保證台灣安全，這想法未免太一廂情願。

試看川普外交策略，大幅從海外撤軍，對盟國駐軍要加徵保護費，凡事向錢看，如此現實，台灣地位究有多重要，他已不諱言如同「筆尖」，那能與中國大陸的「桌面」相比。

台灣人如寄望川普連任，在兩岸衝突時出兵協防，這種想法不僅天真，也是不切實際。