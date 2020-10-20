我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

查看爆胎、手袋被偷 盜賊盯她15分鐘

記者張宏／亞凱迪亞市報導
亞凱迪亞市近日發生多起盜竊案件。（檔案圖）
亞凱迪亞市近日發生多起盜竊案件。（檔案圖）

婦女單獨駕車外出真的要小心。一名婦女在亞凱迪亞市發生爆胎，她停靠路邊下車查看。沒想到盜賊早就盯上她15分鐘，她都未察覺，最終被偷走手袋！

6日下午3時23分，位於西Duarte路1100號街區附近，一名女性受害人發現汽車爆胎，就停在路邊查看汽車輪胎狀況。當時這名受害人沒鎖上車門，結果突然冒出一名男性嫌犯，偷走了她放在副駕駛座上的手袋。根據監控影像，盜賊在動手前，足足盯了受害人15分鐘，最後開車接近受害人車子，偷走其手袋。嫌犯駕駛一輛新款白色 Infiniti G35，身穿黑色帽衫和黑色褲子。

4日亞市發生三起盜竊相關案件。早上6時35分，Alta街100號街區發生一起汽車盜竊，車主車子沒有上鎖，研判是前日晚或當天凌晨有嫌犯進入其車，偷走了筆記本電腦和汽車登記信息。

早上8時29分，南Ninth道1200號街區發生一起入室盜竊，受害人的房屋正在翻新，他4日檢查房子時，發現房子被人闖入，大量的工具、電器和自行車被盜，受害人在現場還發現一部手機、充電器和信用卡等不屬於他的物品。

當晚9時，西Huntington大道1135號的 Elite Prep的窗戶被人打破，一名來自印第安納州的23歲男子從屋頂進入室內，被巡邏警察看到後在二層樓上打破窗戶逃走。之後巴沙迪那和蒙羅維亞警察配合亞市警局追捕，最終抓獲。在警車裡他用頭撞車子內部，之後因受傷入院。

汽車 警察 亞凱迪亞

上一則

台灣人獨挺川普 有沒有看走眼

下一則

投票超踴躍 選務處排長龍 華人珍惜神聖權利

延伸閱讀

爾灣綁架案過堂 檢辯雙方嘗試達成協議未果

爾灣綁架案過堂 檢辯雙方嘗試達成協議未果
疫期掀騎行熱 紐約市單車失竊激增 曼哈頓華埠也頻傳

疫期掀騎行熱 紐約市單車失竊激增 曼哈頓華埠也頻傳
華裔關心的16、20號公投案

華裔關心的16、20號公投案
包裹盜竊升級 直接搶郵遞員

包裹盜竊升級 直接搶郵遞員
盜賊盯她15分鐘 她都未察覺

盜賊盯她15分鐘 她都未察覺
北京推擺攤新規 強調非「地攤經濟」

北京推擺攤新規 強調非「地攤經濟」

熱門新聞

Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27
警方在事發區域部署大批警力進行搜捕。（KTLA）

在605公路伏擊警員 槍手陳屍路旁草叢

2020-10-16 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」