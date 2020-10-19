反川普選民 不一定要投給民主黨

加州是民主黨 與自由派大本營，川普 2016年選前就知道，他不可能拿到加州的55張選舉人團票， 2020年更難如登天。白登在加州躺著選都會贏，所以還沒有投票的選民，再把票投給白登有差別嗎？答案是「有差」。

與此同時，除了總統大選，加州選民必須抉擇，是不是要像支持白登一樣，也把選票投給民主黨候選人，和民主黨人支持公投提案？例如將族裔膚色列為錄取加州大學 資格之一的第16號提案(Prop. 16)。答案是「得好好想一想」。

不論喜不喜歡川普，無可否認他是個精明的生意人。只要他認為有還有一絲希望贏得加州選戰，他就不會一天到晚抨擊加州政府官員，刁難撥給加州的聯邦經費，並且在推特上要加州去「下地獄」。

事實上，川普早就放棄加州，因為他2016年勝選根本不靠加州選票，2020年如果能再逆轉，靠的也是「搖擺州」(Swing States)。川普在2016年勝選，只獲得全美46.1%選民票(popular votes)，但獲得304張選舉人團票(electoral votes)，柯林頓則獲較多的48.2%選民票，但只有227張選舉人團票。原因在於美國特別的總統選舉制度，各州獲勝者「贏者全拿」(winner takes all)，即使只多一位選民票，也可以拿下該州所有選舉人團的票。

但川普不久前才公開表示，如果他敗選，「到時再看看會發生什麼事」，保留不輕易交出總統權力的空間，引發外界疑慮。

2016年川普比柯林頓的全民選票少約2%，這讓柯林頓沒有太大的操作空間。如果2020年川普敗給白登，且全民選票差距也只有2%，按照川普的作風，很有可能拒絕承認敗選、和平交出政權。但如果這個差距是20%或更多，川普抗拒和平下台的正當性就大大減弱。

加州雖是全美人口最多的州，但2020年對總統選戰的結果，實際上沒有扭轉選舉人團票數的作用，但卻能在全民選票上發揮功能，即擴大兩位候選人全民選票的差距，減少落敗者抗爭的可能性。無論你支持誰，都不應該浪費這一票。

其次，自從史瓦辛格卸任州長後，加州多年來一直是民主黨一黨獨大的州，從六大州級民選官員，到掌握參眾兩會的絕對多數，以及在多數縣市政府占優勢。只要民主黨點頭，沒有什麼法案在加州是通不過的。

所以在民主黨主導下，加州歷年來通過了一大串加稅、縱放監獄囚犯、減輕刑罰、讓族裔膚色列為錄取加州大學資格等法案與行政措施。有些是州議會民主黨人強行通過，有些是民主黨人策劃推動的公投提案，反正與民主黨脫不了關係。

因此，加州選民在2020年必須謹慎思考，不管總統選舉支持那一黨，這與加州與各縣市地方選舉，以及公投提案是兩碼事。反川普的選民，不一定要把總統以外的選票，也投給民主黨人，或民主黨人支持的公投提案。長期一黨獨大，對任何政府和人民都不是好事。