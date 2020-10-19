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福智基金會執行長林永森 熱愛馬拉松

記者啟鉻／洛杉磯報導
福智基金會執行長林永森。（記者啟鉻／攝影）
福智基金會執行長林永森。（記者啟鉻／攝影）

真實的快樂來自心靈，心靈的提升必須從生命教育著手，這是南加州非營利性福智基金會成立以來的實踐宗旨。基金會執行長林永森（Young S. Lin）曾從事金融業，也做過水產飼料，後來加入基金會推廣有機耕作，希望給人們帶來更多健康和快樂。在私人領域方面，林永森是馬拉松愛好者，參加過國際馬拉松賽。

林永森是台灣嘉義人，90年代留美，獲企業管理碩士。加入金融業後，被一些著名金融公司圍標騙局震驚，覺得這些公司缺乏職業精神，令人失望，之後改從事水產飼料。十年前開始加入基金會推廣有機耕作，希望對治理惡化環境有所幫助，讓人們更健康快樂。

林永森從少年起就喜歡運動，除棒球也喜歡健行跑步。2015年起開始自我長跑訓練，曾參加台灣太魯閣峽谷國際馬拉松比賽。他說，當時有來自各國及地區的全馬選手約3000人比賽，他堅持跑完全程（42.195km），跑到369名，共花六個多小時。這項成績為他準備2020年再次參加馬拉松賽事樹立信心，已申請11月7日參加太魯閣峽谷馬拉松比賽。

林永森說，通過參加馬拉松賽，讓他感覺做事只要努力，就能有所表現。參加比賽的都是志同道合者，大家在一起成為朋友，一起向目標奔跑。他喜歡馬拉松運動，讓他充滿活力。

他通常到住家附近山上健行步道上鍛煉，即使高溫天氣也不例外。居民如果會看見大熱天有一人帶著遮陽斗笠，在山坡上奔跑，那就是他。

林永森（左一）參加太魯閣峽谷國際馬拉松比賽。（林永森提供）
林永森（左一）參加太魯閣峽谷國際馬拉松比賽。（林永森提供）

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