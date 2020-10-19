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川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

黃馨祥之女 2年試點計畫金援康普頓貧民

編譯組／綜合報導

康普頓市是洛杉磯縣治安最糟、居民最窮困的城市之一，因為華人提供的慈善現金援助，疫情下困頓的生活獲得新轉機。

為減輕新冠肺炎疫情帶來的經濟壓力，康普頓（Campton）市將開始替800位居民，提供兩年免費現金的試點計畫（Guaranteed income pilot program）。至目前為止，這筆「保證收入基金」（Guaranteed Income）已籌募250萬元，由洛杉磯時報華裔東主黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）的女兒Nika Soon-Shiong負責領導。

今年3月新冠肺炎疫情發生時，Jacqueline Andrade和丈夫都失去工作，當時零售店的用品幾乎被搶購一空，也看不到政府援助。在貨品缺乏情況下，她甚至考慮用布做尿布。這名37歲的康普頓婦女說，「這是我從未想過要面對的事情，我們尚未作好準備。」

隨後在孩子的學校，KIPP SoCal和非營利組織「一個洛杉磯家庭」（One Family Los Angeles）的協助下，她獲得一次性500元補助，這筆救命錢，讓她的家庭得以暫時滿足基本需求。

為幫助更多Andrade這樣的家庭，康普頓市長布朗（Aja Brown）說，城市將透過「康普頓保證」（Campton Pledge），開始替800位居民提供為期兩年的免費保證收入現金，Nika Soon-Shiong是「康普頓保證」聯合主席，這筆經費也將由康普頓社區發展公司（Compton Community Development Corporation）管理。

布朗說，這些家庭將從低收入居民中隨機選擇，每個被選中的家庭，將定期獲得至少數百元現金，以及幫助他們獲得財務的指導方針。父母或其他需照顧家屬的居民可能會獲得更多經費，研究人員也會追蹤參與者的支出和健康狀況。

至今康普頓保證並未透露更多訊息，包括捐款者，選擇參與者的方式，居民可獲得多少經費，研究方式究竟為何等。但該計畫將包括在康普頓的68%西裔和30%非裔居民，與經常被排除於聯邦和加州援助計畫之外者，包括無證移民與曾入獄的居民等。

無條件提供公民免費現金的概念，近年來開始引人關注，反對者認為，沒有附加條件的額外現金，會導致更高的失業率，然數十年來研究表明，很少有人在接受現金後不再工作，反而會花更多錢與家人一起。

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