我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

華美博物館 20日視訊頒獎「歷史締造者」

洛杉磯訊
華美博物館將舉辦「第24屆歷史締造者」頒獎典禮。（華美博物館提供）
華美博物館將舉辦「第24屆歷史締造者」頒獎典禮。（華美博物館提供）

華美博物館將於20日晚7時，以視訊舉辦「第24屆歷史締造者」頒獎典禮，表揚社區傑出人士及組織。

華美博物館之友會長阮桂銘(Gay Yuen)表示：今年主題是「英才勇士造時勢」，靈感源於不分男女共同應對全球疫情大流行的挑戰，及反對歧視亞裔而進行抗爭，他們投身於義工服務，以專業才華彰顯勇士精神。

獲獎者分別是：亞裔記者協會洛杉磯分會(Asian American Journalists Association – Los Angeles Chapter)獲「倡導實踐卓越獎」；聯邦法官朱美瑜(Federal Judge Dolly Gee)獲「劉成威法官遠見獎」；羅省中華會館主席廖美華(Mei Wah Lau)獲「社區開拓卓越獎」；洛杉磯時報(The Los Angeles Times)獲「社會轉型卓越獎」；洛縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)獲「勇毅領導卓越獎」；電影製片人Renee Tajima Peña獲「公義先鋒卓越獎」；作家謝漢蘭(Helen Zia)獲「呂國芳博士終身成就獎」。

華美博物館之友會2016至2018年主席李占士(Jim Jang)將獲頒2020年會長卓越貢獻獎。晚會名譽主席為梅國璋(Dr. Carl Moy)及其夫人梅琳達(Linda Moy)女士，頒獎典禮共同主席為劉偉賢(Ed Lew)及翁如蘭(Lan Ong)。

博物館 勇士 亞裔

上一則

福智基金會執行長林永森 熱愛馬拉松

下一則

洛縣老舊學校翻新 RR提案公投

延伸閱讀

美國版的農家樂 採摘烤肉各種玩法

美國版的農家樂 採摘烤肉各種玩法
MOCA浴火重生 華埠之窗慶建館40周年

MOCA浴火重生 華埠之窗慶建館40周年
不准提成吉思汗…拒中審查 法國南特博物館停辦蒙古展

不准提成吉思汗…拒中審查 法國南特博物館停辦蒙古展
華人博物館慶40歲 10．16起展華埠展疫情故事

華人博物館慶40歲 10．16起展華埠展疫情故事

中國瘋建博物館 5年來每2天增1家

中國瘋建博物館 5年來每2天增1家
中國各地瘋建博物館 平均每2天新增1家

中國各地瘋建博物館 平均每2天新增1家

熱門新聞

乾燥監測最新報告指出，西部地區出現極端乾燥範圍增加。（US Drought Monitor）

「聖妞」報到 加州今年冬天慘了

2020-10-12 03:22
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次