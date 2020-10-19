華美博物館 20日視訊頒獎「歷史締造者」

華美博物館將舉辦「第24屆歷史締造者」頒獎典禮。（華美博物館提供）

華美博物館 將於20日晚7時，以視訊舉辦「第24屆歷史締造者」頒獎典禮，表揚社區傑出人士及組織。

華美博物館之友會長阮桂銘(Gay Yuen)表示：今年主題是「英才勇士 造時勢」，靈感源於不分男女共同應對全球疫情大流行的挑戰，及反對歧視亞裔 而進行抗爭，他們投身於義工服務，以專業才華彰顯勇士精神。

獲獎者分別是：亞裔記者協會洛杉磯分會(Asian American Journalists Association – Los Angeles Chapter)獲「倡導實踐卓越獎」；聯邦法官朱美瑜(Federal Judge Dolly Gee)獲「劉成威法官遠見獎」；羅省中華會館主席廖美華(Mei Wah Lau)獲「社區開拓卓越獎」；洛杉磯時報(The Los Angeles Times)獲「社會轉型卓越獎」；洛縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)獲「勇毅領導卓越獎」；電影製片人Renee Tajima Peña獲「公義先鋒卓越獎」；作家謝漢蘭(Helen Zia)獲「呂國芳博士終身成就獎」。

華美博物館之友會2016至2018年主席李占士(Jim Jang)將獲頒2020年會長卓越貢獻獎。晚會名譽主席為梅國璋(Dr. Carl Moy)及其夫人梅琳達(Linda Moy)女士，頒獎典禮共同主席為劉偉賢(Ed Lew)及翁如蘭(Lan Ong)。