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「我們的故事」出版 大時代縮影

洛杉磯訊
這本書中四位備受作者們敬愛的母親在1960年代合影，左起趙童雪儷、童胡鎮雅、童洪慧群及王童恩寶，她們都穿著當時流行的旗袍。（趙南雍提供）
這本書中四位備受作者們敬愛的母親在1960年代合影，左起趙童雪儷、童胡鎮雅、童洪慧群及王童恩寶，她們都穿著當時流行的旗袍。（趙南雍提供）

從去年年初開始籌畫，歷經20個月寫作和編輯，居住在美國洛杉磯、德州、亞特蘭大，澳洲雪梨及台灣北中南部的15位來自四個家庭的親人，共同著作出版一本書，取名「傳承2.0 - 我們的故事」，記述這四個家庭在1949年從大陸遷居台灣，落地生根、奮鬥成長創業的家族故事。

他們透過這本書緬懷成長求學創業的歲月，及感謝親人長輩的教誨和撫育之恩，也反映那個大時代的縮影。

該書8月10日出版，內容包括各人寫的記述文章，及近200張黑白及彩色相片的「繽紛印象」篇，及「湖南美食記憶」篇，記錄下先輩傳下來多種湖南家鄉菜的作法。這本書由同為該書作者的童範安和趙熙雍籌劃編輯，出版後不在巿面銷售，但將贈送給各圖書館收存，及在數個網路平台上以電子書形式上架。

這15位有血緣姻親關係的家人，分別來自祖籍湖南的童、王、趙四個家庭，他們的父母1949年先後從湖南省隨國民政府遷移台灣，雖分住不同城市，但往來密切，培養情同手足的濃厚感情。這四個家庭中主持中饋的女性是重要人物，經歷動盪年代，沒有機會接受平穩安定的正規教育。但經由私塾和長輩的親身指導，卻造就了她們深厚的文學底藴，養成了知書達禮、善良賢淑的美德。

「傳承2.0 - 我們的故事」新書封面。（趙南雍提供）
「傳承2.0 - 我們的故事」新書封面。（趙南雍提供）

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