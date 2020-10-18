我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

爾灣居民遊行抗議柏油廠空污 要求當局立即勒令停工

蕭迪玉
市議員候選人蔣丹及Carrie O'malley到示威現場聽取柏油廠對居民健康的危害。（本報記者／攝影）
市議員候選人蔣丹及Carrie O'malley到示威現場聽取柏油廠對居民健康的危害。（本報記者／攝影）

本報記者／爾灣市報導

近百位住在爾灣東北Orahcrd Hills小區附近的居民，17日下午頂著艷陽舉行車陣遊行及街頭示威抗議，要求爾灣市政、爾灣公司及南海岸空氣品質管理局立即採取行動，勒令造成空氣污染的柏油廠停工，以改善附近的居住環境。

競選爾灣市議員的華裔候選人蔣丹(Diana Jiang)17日下午也到示威現場，她表示，在爾灣市住了20多年，一直不曉得人口如此密集的住宅區附近，居然會有污染空氣的柏油廠。雖然她並不住在該區，但是小孩常到附近的球場參加足球比賽，偶爾也會聞到刺鼻的氣味。爾灣市議會審核附近的住宅建案時，都會進行詳細的環境評估，這些過程應該更加公開透明化。

爾灣市府在15日一封給市民的公開信中解釋說，位在Portola大道以北的柏油廠，最初是由橙縣縣政府發出土地使用執照，後來該區由縣屬地改成爾灣市管轄，但是有關空氣污染的法規要由南海岸空氣品質管理局執行，市府只能試圖限制柏油廠的土地使用執照。

爾灣市最近設立有關柏油廠的網頁（cityofIrvine.org/AAA），並在16日召開臨時會議，會中無異議通過由市警局取締柏油廠的商業執照，並尋求取消柏油廠土地使用許可的方案。

兩年前開始引起當地居民頻頻抱怨的All American Asphalt柏油廠，位在該市東北角的一片橘子園附近。華裔居民Lesley Tan表示，柏油廠幾乎是一周七天、一天24小時作業，附近居民常會聞到厚重的柏油氣味，他們一再向市府反應柏油廠會造成有害人體的空氣污染，但是，市府推給南海岸空氣品質管理局。

但南海岸空氣品質管理局要有六個居民同時提出申訴，才會派一位檢查員來調查，但因為風向關係，等了兩、三個小時後檢查員抵達時，當地柏油氣味已經慢慢消散。因此，上百次向空氣品質管理局檢舉，只讓柏油廠收到幾張罰單而已。

當地居民曾在網上公開發起請願，獲得近1500人響應。爾灣市政府去年以造成公害為由，對柏油廠提出訴訟，等候加州高等法院明年召開聽證會。

居民沿著Portola大道拉起布條抗議柏油廠。（本報記者／攝影）
居民沿著Portola大道拉起布條抗議柏油廠。（本報記者／攝影）
爾灣市民組織近50部車輛在市區遊行，要求關閉柏油廠，市議員候選人蔣丹到場了解實況...
爾灣市民組織近50部車輛在市區遊行，要求關閉柏油廠，市議員候選人蔣丹到場了解實況。（本報記者／攝影）
參加遊行的車輛貼著醒目的中英文標語，並高聲按喇叭引人注目。（本報記者／攝影）
參加遊行的車輛貼著醒目的中英文標語，並高聲按喇叭引人注目。（本報記者／攝影）

爾灣 華裔 遊行

上一則

「政治不正確」 威爾森雕像遭移除

下一則

阿市東緬因街建案限高25呎

延伸閱讀

爾灣居民遊行抗議柏油廠污染空氣

爾灣居民遊行抗議柏油廠污染空氣
在南加州張貼支持川普標語需要勇氣

在南加州張貼支持川普標語需要勇氣
居家防疫挨家造訪

居家防疫挨家造訪
橙縣頒發社區英雄獎 南海岸中華文化協會等獲獎

橙縣頒發社區英雄獎 南海岸中華文化協會等獲獎
挺川遊行傳槍響 1車中彈 俄州警緝兇

挺川遊行傳槍響 1車中彈 俄州警緝兇
俄州挺川遊行傳槍響 1車中彈 兇手逃逸

俄州挺川遊行傳槍響 1車中彈 兇手逃逸

熱門新聞

乾燥監測最新報告指出，西部地區出現極端乾燥範圍增加。（US Drought Monitor）

「聖妞」報到 加州今年冬天慘了

2020-10-12 03:22
Vivo舞蹈學校所在商圈。（取材自谷歌地圖）

舞廳破產 華人大筆學費泡湯

2020-10-16 03:28
「電郵門」發酵，對大選有何影響？（路透）

世說新聞／ 兒成史上最「坑爹」？神預測下屆總統是他

2020-10-17 04:30
LAX又現噴射背包客。（Getty Images）

噴射背包客闖LAX 華航機師驚見

2020-10-14 20:38
TreeToTub的創立者寇元康（左）。（寇元康提供）

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

2020-10-17 03:28

親人染疫一周3死 家屬：勿信川普

2020-10-15 03:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台