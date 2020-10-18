慈濟雲端音樂會 為疫期紓困募款

面對災疫帶來的種種不確定，唯有愛，是不變的真理，慈濟美國 於10月17日（周六）美西時間下午4時於美國官網 http://tzuchi.us/zh/concert 和慈濟美國臉書 facebook.com/tzuchiusa 直播《有愛無懼・慈悲相繫》慈善感恩音樂會，為災疫中長期紓困 計畫募款，只要同心同願，化愛助人，再難，都能一起度過。

音樂會中，慈濟美國呈現人文藝術之美、觸動人心的善，多國實力派表演者用愛串起這場音樂會：台灣 民歌天王天后齊豫（Chyi Yu）和李壽全（Shou Chuan Lee）、百老匯實力派演員顧忠光（Austin Ku）及張雅涵（Ya Han Chang）、中南美洲家喻戶曉的厄瓜多歌手希梅娜．伊貝瑞（Ximena Ibarra）、以色列國寶級男高音大衛•迪歐（David D’or）、海地重量級音樂家保羅•波本（Paul Beaubrun）、美國職業高爾夫球選手暨小提琴、二胡演奏家王守謙（Charles Wang）、慈濟充滿活力的新芽合唱團（HsinYa Choir）、慈濟美國總會手語隊（Tzu Chi USA’s Sign Language Team），以及由加州蒙羅維亞、核桃和德州達拉斯、休士頓的大愛幼兒園小朋友共同表演的曲目。

集各國表演精髓的舞台，有的感性唯美、有的直白熱情。主持人則由曾獲艾美獎提名的南加知名新聞主播陳玟妤（Angela Chen），與慈濟志工何譜譜（Braden Ho）共同挑起大梁。

慈濟美國也是聯邦登記立案的501(c)3非營利組織，所以您的愛心捐助，都可用來扣抵所得稅。

這場慈善感恩音樂會，免費全程線上直播。