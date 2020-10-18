亞太裔免費新冠檢測、資源網上線

橙縣九個亞太裔非營利組織與衛生局合作推出免費新冠病毒檢測。（線上截圖)

橙縣 九個亞太裔非營利組織與衛生局合作，推出免費新冠病毒檢測 ，及整合各項資源的網站，提供亞太裔移民因應新冠疫情 ，有關檢測、隔離、治療、食物、心理及經濟上的支援，以全面控制新冠病毒的社區傳染。

16日上午舉行的線上記者會中，為抗疫而設立的亞太裔團隊網站（apitaskforce.org）正式上線，網站有五種語言版本，包括繁體與簡體中文，另外還提供十餘種亞太地區語言的協助。橙縣居民可在該網站登記預約免費新冠病毐檢測，也可取得有關新冠疫情的正確訊息，以及如何獲得醫療、隔離、追蹤感染源、食物、心理及財務上的支援。

橙縣縣政委員Andrew Do、 Doug Chaffee及主管橙縣公共衛生的Clayton Chau醫生均出席記者會，表達全力支持亞太裔非營利組織合作對抗新冠病毒。

九個亞太裔組織在新冠疫情爆發之初，即發現亞太裔弱勢居民中，確診及病逝的新冠肺炎患者比例特別高，因而決定合作提供亞太裔弱勢居民所需的食物及防疫協助。後來又得到聯邦政府撥款，及私人基金會的贊助，得以推出以亞太裔移民為主要對象的免費新冠病毒檢測。

九個亞太裔組織一周前推出免費新冠病毒檢測，已有700多人接受檢測，大多數都是亞太裔。即日起到12月31日前，已排定一周三次的免費檢測日程表，並且將根據需要，在亞太裔密集地區推出檢測站，不論是否有醫療保險，是否出現症狀都可以參加檢測。這項新冠病毒PCR檢測，將透過鼻孔進行採樣，受檢後48小時即可得知結果。

亞美老人服務中心執行主任王頌茹表示，亞美老人服務中心主要為華人提供服務，除了協助網站的中文翻譯之外，華人若有相關問題可打電話714-866-7593，該中心有通曉華語的社工可提供協助。