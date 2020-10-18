「政治不正確」 威爾森雕像遭移除

移除「政治不正確」的人物雕像，成為目前社會運動的風潮。自由派人士欲除之而後快的最新目標，是限制非法移民 獲得醫療與教育 的機會的前加州 州長威爾森（Pete Wilson），他的銅雕已在14日被遷走。

拉美裔與性別平權人士日前在聖地牙哥市Broadway Circle的前州長威爾森銅像前發起抗議，要求市府移除威爾森的雕像，因為威爾森曾在1994年支持第187號提案，限制非法移民獲得醫療與教育的機會。187號提案雖然經由公投通過，但最終被宣告違憲。

共和黨籍的威爾森，1971年至1983年曾任聖地牙哥市市長，1983年至1991年轉戰聯邦參議院，1991年至1999年擔任加州州長。拉美裔抗議者莫瑞斯（Enrique Morones）指出，威爾森當年支持剝奪少數族裔與同性戀者權益的提案，最近的發言又一面倒地支持總統川普，顯示他的立場始終沒有改變。

威爾森的法律夥伴、前幕僚長華爾許（Sean Walsh）表示，要求移除雕像的政治意味大於就事論事，且187號提案並未針對拉美裔，而是要解決美國的非法移民問題，跟種族無關。

擁有該銅像和土地產業的非營利組織Horton Walk表示，銅像和當地產業都必須被保護，基於這個考量，他們決定把雕像移往安全的其它地點。