阿市東緬因街建案限高25呎

阿罕布拉市東緬因街的建築均相對較低。（記者陳開／攝影）

阿罕布拉 市華裔副市長黃幼平（Katherine Lee）正在積極推動一項保留「舊城（Old Town）」風貌的動議，希望動用緊急條例（urgency ordinance），將東緬因街（E Main st）地區的新建案高度限制在25呎以下。反對者認為，條例會對當地物業造成影響，而他們卻對條例的詳情知之甚少，市府快速行動，難免讓人措手不及，也可能影響城市的可負擔住房開發。

該緊急條例已經獲得市議員全票通過，即日起生效將執行約40天，之後會有一次公聽會，並可將條例延期至一年，到期後還可以再延一年。公聽會的時間待定，詳情請留意市府官網後續的更新。

受影響的區域，大致是從緬因街與Almansor街交匯處開始，沿緬因街一直到聖蓋博 市（San Gabriel）邊境 ，該地區以高度相對矮的西班牙式建築為主，有地產、牙醫及針灸等諸多華商。黃幼平表示，之所以希望動用緊急條例保護「舊城」風貌，是因為近期向市政府提交的數個建案，往往高度較高而且風格與周遭建築不相符。倘若這些建案建成，將使社區顯得不和諧（discordant）。

市議員Jeff Maloney贊同黃幼平的看法。Maloney表示，阿市緬因街的建築風格，是經過長期積澱而成，保留其原始風貌，將使城市更有特色。

這項緊急條例，獲得不少周遭居民的支持；但對於部分商家業者，以及阿市商會及可負擔住房委員會來說，則是另一番景象。有華資業者對條例知之甚少，甚至是記者向其講述後才知曉條例的存在。有業者表示，政府如此快速的動作，難免讓人措手不及。對於此類影響他們地產的條例，政府既沒有直接通知，也沒有給出足夠長的時間讓他們做出反應。只是在市議會章程（Agenda）中提及，但他平時很少關注市議會的章程。

還有反對者認為，限制新建案高度，恐影響其地產重新開發的價值，應該予以反對。阿市可負擔住房委員會則指出，阿市將在近期更新緬因街的地目法（zoning code），以使城市達到州政府要求的新開發住房數量。如果現在對東緬因街新建案做出限制，恐影響阿市地目法的調整與城市未來發展。