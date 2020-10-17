採用無人電動車 賭城地下捷運將延至西館

採用無人電動車的拉斯維加斯地下捷運系統，將進一步擴大，連結會議中心與西館。（圖源：LVCVA）

採用無人電動車 的拉斯維加斯市地下捷運系統Vegas Loop，將進一步擴大。特斯拉(Tesla )的子公司Boring Company已提交路線擴展計畫，預定明年1月完工的會議中心（Las Vegas Convention Center）路段，將延伸至西館（West Hall），提供更多服務。

拉斯維加斯會展及觀光局（LVCVA）總裁暨執行長希爾（Steve Hill）表示，Boring Company已向拉斯維加斯市府申請特殊用途許可，並計畫近期內向克拉克縣提交土地使用許可。Vegas Loop將使用Tesla的無人電動車載運遊客，希爾強調，路線進一步擴展將使賭城 遊客更快抵達世界級的景點與酒店。Boring Company負責Vegas Loop的總裁戴維斯（Steve Davis）則表示，感謝縣府、市府、LVCVA，與景點、酒店業者的協助。

Vegas Loop現有規劃路線，將自拉斯維加斯市中心，一路穿過賭城大道各處景點與酒店，最南計畫抵達「忠誠航空球場」（Allegiant Stadium）。不過球場部分仍待館方同意。2021年夏季才開幕的世界度假中心（Resorts World Las Vegas）則已同意Vegas Loop設站。