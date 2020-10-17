家長盼學校重開 加州2大教師工會聯手反對

最新民調 顯示家長對在家上課的不滿程度越來越高，但是加州 兩大教師工會卻聯手反對重啟校園，因為他們認為返校上課對學生和老師都還不夠安全。

30萬名會員的加州教師協會（California Teachers Association，CTA）與3萬名成員的洛杉磯 教師聯合工會（United Teachers Los Angeles）都表示，學區現有資源無法確保師生安全。

公會成員15日在南洛杉磯Dorsey High School召開的記者會上就表示，反對學區現在的重啟步調，因為逐步開放的作法，只會讓富裕家庭得利，但該區學生有80%來自低收入戶。

CTA會長E. Toby Boyd也強調，雖然老師們都希望在學生面前上課，但是公會不能讓教師與學生身處危險之中。他說，百分之百的安全防護是不可能的，只有教師與工會才有資格判斷安不安全。

教師工會此一立場，正值合約談判的關鍵時刻，公會與學區都必須回到談判桌上重新協商，包括疫情下的課程安排、課室座位、與工作負擔。加州58各縣當中，48個已經有條件開放校園，但洛杉磯等十個縣尚未全面恢復面對面授課。

反對者認為工會看法過度偏激，當面授課並沒有想像中的危險。而且類似洛杉磯縣的學校，現在也只開放一對一教學與學力評估，小班制上課也僅限於特殊學生或母語非英語者。

各項民調則顯示分歧的看法：Education Trust的民調顯示 ，現在只有35%的家長滿意線上授課，遠低於今年3月的57%；但是CTA的調查卻顯示，62%的家長不願讓小孩返校上課，40%的人更認為沒有疫苗就不返校。