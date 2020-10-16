南加小城麗都市 雙十升旗48年不輟

麗都市10月10日舉行升旗典禮，慶祝中華民國生日。（洛杉磯空軍大鵬聯誼會提供）

48年來的每年10月10日，聖伯納汀諾縣麗都市 (Needles) 都會舉行中華民國雙十國慶升旗典禮，當地官員亦共襄盛舉。今年也不例外，在洛杉磯 空軍大鵬聯誼會規劃下，舉行簡單隆重的盛典。

活動當天，麗都市市長、市府經理，及當地熱愛且支持中華民國的華僑余榮的後代子孫，均出席活動。美國 的星條旗及中華民國青天白日滿地紅國旗在陽光下先後升起，共同飄揚在天空中。

駐洛杉磯經濟文化辦事處副組長邱柏榕代表處長黃敏境，出席典禮並致贈禮品。中華民國退伍軍人協會南加州 分會，及洛杉磯榮光聯誼會均派代表出席。

麗都市市府的旗桿只有一支，每年升中華民國國旗時，必須先將美國國旗降下，才能開始升旗典禮。 麗都市政府2014年向聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）政府申請，將原先設立在市府前門的一根旗桿拆除，改在市府廣場一側靠停車場的旁邊豎立兩根旗桿，使兩國國旗得以並立。洛杉磯空軍大鵬聯誼會也得到僑胞慷慨解囊， 成功籌足建桿所需費用， 新的旗桿於2015年啟用。

麗都市10月10日舉行升旗典禮，慶祝中華民國生日。圖為洛杉磯經濟文化辦事處副組長邱柏榕在活動中致詞。（洛杉磯空軍大鵬聯誼會提供）

洛杉磯空軍大鵬聯誼會每年都會接洽遊覽車，帶著熱愛中華民國的民眾，由洛杉磯出發， 與來自亞歷桑納州鳳凰城及北加州舊金山地區的民眾，一同前往活動地共襄盛舉。麗都高中樂隊也從七年前開始，到升旗會場演奏美國國歌。為了鼓勵他們，洛杉磯空軍大鵬聯誼會由2015年開始每年籌募500元獎學金。僑務委員趙韻梅今年並慷慨解囊，為獎學金提供贊助。

升旗典禮源起於移居當地的中華民國空軍退役軍官葉青芸、喬延年，與在當地開設餐館的愛國華僑余榮，自1972年舉行至今未曾間斷。

麗都市位於加州東北部，與亞利桑納州及內華達州交界。由北往南的科羅拉多河 ( Colorado River ) 流過這三州交界地區，形成了沙漠綠洲盆地。