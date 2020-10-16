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匆匆上市的疫苗 你會接種嗎？

洛城新語

隨著治療手段愈發成熟，新冠致死率長期維持在較低水平。總統川普更是創造確診後三日出院、七日轉陰、10日造勢大會跳舞的「神奇」。而兩家被給予厚望的頂級藥廠，近期接連因「副作用」叫停疫苗研究。面對可能在數月內匆匆上市的首批疫苗，讓人不禁想問，你會接種嗎？

道瓊工業指數成分股嬌生公司（Johnson & Johnson）12日宣布，因為一名研究參與者出現無法解釋的症狀（unexplained illness），必須叫停疫苗研究。

無獨有偶，嬌生公司不是近期唯一暫停疫苗研究的藥廠巨擘。阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學(Oxford University)合作的新冠病毒疫苗，亦在9月12日宣布有實驗者健康惡化，不得不喊卡。

通常來說，三期臨床試驗遭遇問題很正常。世上也不存在完全沒有副作用的疫苗，疼痛、低熱等輕度副作用可以接受，部分藥廠甚至在為實驗人群接種疫苗試劑時，添加「布洛芬」(ibuprofen)類藥物來降低副作用。兩大藥廠直接叫停研發，想必疫苗引發的副作用不小。

新冠全球延燒至今尚不足一年，如此短時間內，多個國家的藥廠已有至少九種疫苗進入三期「雙盲」臨床試驗階段，速度的確很快。然而西方主流藥廠，出於開發效率、成本及免疫週期等因素考量，大多採用腺病毒載體或mRNA技術。與傳統的滅活相比，他們難言成熟，因為在新冠以前，這兩項技術的疫苗從未研發成功或大規模投入使用。

冠狀病毒疫苗，還可能發生抗體依賴增強（ADE）效應。換言之，在接種疫苗後，體內對病毒的抗體，可能加劇再次接觸病毒時的病情。新冠作為RNA病毒，本身變異性就很強，隨著在全球蔓延，量變產生質變，最終有可能形成ADE效應，造成抗體「幫助」病毒入侵人體的現象發生。

如今各大藥廠都在賽跑，搶製新冠疫苗。在當局大力推動下，有可能在未來數月面世。例如美國食品及藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)曾表示，將考慮以緊急授權使用(emergency use authorization，EUA)方式，讓新冠病毒疫苗在尚未完成最後階段的臨床實驗就提早上市。

考慮到新冠致死率維持在低水平，且佩戴口罩、保持社交距離等良好習慣能有效減少染疫風險。充當「小白鼠」接種首批上市的疫苗，對於部分民眾來說，或許顯得沒那麼必要。

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