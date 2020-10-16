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德利昂就任 誓解決遊民問題

編譯組／綜合報導 

加州參議會議長德利昂（Kevin de León）15日就任洛杉磯市議員。雖然正式宣誓儀式因疫情不對外開放，但他仍在當天公布預錄的就職演說，53歲的他強調，洛市的遊民問題已經演變成崩壞夢魘（dystopian nightmare），他將優先解決無家可歸者的安頓問題。 

德利昂2020年3月贏得選舉，取代雄霸洛市第14選區15年之久的惠薩（Jose Huizar）。惠薩涉及多項貪汙瀆職案件，雖然本人宣稱無罪，但市議會仍然投票通過免除他的職務。這也讓原本要12月中旬才上任的德利昂提前2個月就職。 德利昂出生在洛杉磯，父母都是瓜地馬拉移民，父親Andrés Leon具有華裔血統。

不過德利昂在演說中並未多提惠薩之事，不斷強調遊民問題的嚴重性。他說，他自己的人生就是租屋度日的寫照，沒有人比他更了解貧困的現實困境，因此他將成為無語者的聲音。 

德利昂強調，面對無家可歸與負擔不起租金的問題，洛市已成為當代的人道災難。上任後立即在洛市中心設立200床的留容中心，德利昂說他還將在市中心、鷹岩（Eagle Rock）、艾爾塞雷諾（El Sereno）、播佑岡（Boyle Heights）等地新建過渡住宅。這些區域也是德利昂的選區。

洛杉磯 加州 租金

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