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賈西提入閣 白登贏定了？

編譯組／綜合報導
洛市市長賈西提（右）先前與白登同台。（Getty Images）
洛市市長賈西提（右）先前與白登同台。（Getty Images）

白登如當選，賈西提就入閣？總統大選前就封官位，似乎太過樂觀！

隨著民主黨籍總統候選人白登當選機會越來越大，洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）的動向再度成為焦點。賈西提先前似乎有意參加2020年總統大選，但卻在最後關頭表態，他希望繼續當市長；這次傳出白登可能再次請他入閣，賈西提依然態度模糊，但他已鬆口，不再堅持他一定會做滿市長任期。

歐巴馬擔任總統時曾邀請賈西提入閣，但他婉拒、轉而參選洛市市長。不少報導猜測，如果白登當上總統，賈西提可望執掌運輸部，或住宅及城市發展部。但是賈西提14日告訴洛杉磯時報，看起來市長當好當滿的機會不小，但他向來看得很開，只要工作能幫到人民都好。賈西提市長任期將在2022年屆滿，之後如何延續政治生命成為挑戰；不過洛時也說，不管是運輸或住房問題，賈西提的表現都非盡如人意。

白登今年初還不確定能否獲得黨內提名時，賈西提就已表態背書，之後又擔任白登的競選團隊要職。賈西提除了為大選各處奔波外，還擔任白登副手的提名小組委員，最後由同是加州背景的賀錦麗出線。在被問到如何兼顧市政與選務時，賈西提不改作風，回答他沒有耽擱任何工作。

對於賈西提的動向，白登總統就職委員會發言人佛蘭契（Cameron French）表示，選前不會做任何人事決定。白登競選團隊則拒絕回應。

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