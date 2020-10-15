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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

左派邏輯：美國衰退的縮影

洛城新語

美國為什麼常被批評走向衰落？全美每年有200多萬人關在監獄中，靠納稅人「供養」；許多州的年度預算，監獄經費常比中小學教育經費還多，這種本末倒置已積重難返。現在新冠疫情流行，監獄爆發大規模感染，加州還爆發強迫牢犯工作，付給工資太低的爭議。

「洛杉磯時報」爆料，加州監獄強迫工人在工廠製造口罩、洗手液和家具等產品，再以數百萬元賣給政府機構，他們一周工作七天，每小時工資只有八分至一元。奇諾女子監獄一名女囚說，這就像奴隸工廠，監獄把她們變成搖錢樹。

這類報導固然讓大眾瞭解監獄現況，但也隱藏左派的邏輯。保護人權應該，但依非營利獨立機構統計，全美每年花在監禁犯人的經費高達1000億至1820億元，加州至少86億，平均每名牢犯每年須花6.5萬至8.1萬(包括警衛等開支)。監禁囚犯增進大眾安全，但公共負擔著實沉重。

很多真實故事或電影描述囚犯白吃白住，夏天吹冷氣，冬天供暖氣，由納稅人供養，所以有人走投無路，故意犯輕罪後去吃牢飯，享受免費吃住。

華裔移民可能不解，在大陸、台灣或南韓等地，囚犯須強制勞動。東方國家重視囚犯勞動，在獄中學一技之長，刑滿出獄能自食其力；強制勞動也是一種懲罰和教育改造，讓囚犯體認勞動神聖，不要不勞而獲再犯罪；發不發工錢是其次，只要不是剝削血汗，強制囚犯工作沒有不對。

但美國人不一定這樣看，美國常指責中共政府強迫勞改營囚犯生產「奴工產品」，外銷世界，新疆維吾爾族再教育營被批評得最厲害。所以美國很多監獄囚犯根本不勞動，或即使偶爾工作還發工錢。前述女工抱怨每小時工資只有八分至一元，但如果反問，坐牢後政府並未向囚犯收取房租、伙食費等，低工資難道不合理？

有人戲稱，United State is a free country but nothing is free.(美國是個自由國家，但沒有真正免費的事)。如果囚犯不交房租和伙食費，完全讓納稅人供養，製造東西回饋公眾，也屬合理，難道只能像米蟲一樣，寄生社會？

美國囚犯能計較工資高低，是尊重人權或左派思維衍生的觀念，見仁見智。大家都維權，囚犯如拒絕工作或抱怨工資低，最終由政府埋單，倒楣的是納稅人荷包。

很多人不知，加州的車牌、國旗和很多政府辦公室的家具，是囚犯製造。這次疫情，監獄的工廠也生產口罩、洗手液；森林大火時，部分男囚加入滅火行列，可能還發工錢或加班獎金。只是不讓囚犯戴口罩去上班，互相傳染病毒，確實說不過去。

美國高達200多萬人在服刑，川普提倡「美國製造」，如果不是危險重罪犯，政府何不建工廠，利用大批閒置人力，製造各種產品，讓囚犯就業賺錢？但左派倡議人權意識下，囚犯要靠大眾「服侍」，政府不敢碰這種敏感議題，這是美國的短板，也反映國家製造業競爭力衰退的深層原因。

美國 監獄 加州

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