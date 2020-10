左派邏輯：美國衰退的縮影

美國 為什麼常被批評走向衰落?全美每年有200多萬人關在監獄 中,靠納稅人「供養」;許多州的年度預算,監獄經費常比中小學教育經費還多,這種本末倒置已積重難返。現在新冠疫情流行,監獄爆發大規模感染,加州 還爆發強迫牢犯工作,付給工資太低的爭議。

「洛杉磯時報」爆料,加州監獄強迫工人在工廠製造口罩、洗手液和家具等產品,再以數百萬元賣給政府機構,他們一周工作七天,每小時工資只有八分至一元。奇諾女子監獄一名女囚說,這就像奴隸工廠,監獄把她們變成搖錢樹。

這類報導固然讓大眾瞭解監獄現況,但也隱藏左派的邏輯。保護人權應該,但依非營利獨立機構統計,全美每年花在監禁犯人的經費高達1000億至1820億元,加州至少86億,平均每名牢犯每年須花6.5萬至8.1萬(包括警衛等開支)。監禁囚犯增進大眾安全,但公共負擔著實沉重。

很多真實故事或電影描述囚犯白吃白住,夏天吹冷氣,冬天供暖氣,由納稅人供養,所以有人走投無路,故意犯輕罪後去吃牢飯,享受免費吃住。

華裔移民可能不解,在大陸、台灣或南韓等地,囚犯須強制勞動。東方國家重視囚犯勞動,在獄中學一技之長,刑滿出獄能自食其力;強制勞動也是一種懲罰和教育改造,讓囚犯體認勞動神聖,不要不勞而獲再犯罪;發不發工錢是其次,只要不是剝削血汗,強制囚犯工作沒有不對。

但美國人不一定這樣看,美國常指責中共政府強迫勞改營囚犯生產「奴工產品」,外銷世界,新疆維吾爾族再教育營被批評得最厲害。所以美國很多監獄囚犯根本不勞動,或即使偶爾工作還發工錢。前述女工抱怨每小時工資只有八分至一元,但如果反問,坐牢後政府並未向囚犯收取房租、伙食費等,低工資難道不合理?

有人戲稱,United State is a free country but nothing is free.(美國是個自由國家,但沒有真正免費的事)。如果囚犯不交房租和伙食費,完全讓納稅人供養,製造東西回饋公眾,也屬合理,難道只能像米蟲一樣,寄生社會?

美國囚犯能計較工資高低,是尊重人權或左派思維衍生的觀念,見仁見智。大家都維權,囚犯如拒絕工作或抱怨工資低,最終由政府埋單,倒楣的是納稅人荷包。

很多人不知,加州的車牌、國旗和很多政府辦公室的家具,是囚犯製造。這次疫情,監獄的工廠也生產口罩、洗手液;森林大火時,部分男囚加入滅火行列,可能還發工錢或加班獎金。只是不讓囚犯戴口罩去上班,互相傳染病毒,確實說不過去。

美國高達200多萬人在服刑,川普提倡「美國製造」,如果不是危險重罪犯,政府何不建工廠,利用大批閒置人力,製造各種產品,讓囚犯就業賺錢?但左派倡議人權意識下,囚犯要靠大眾「服侍」,政府不敢碰這種敏感議題,這是美國的短板,也反映國家製造業競爭力衰退的深層原因。