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于摩西親筆告別「老帥哥隨風飄去，給我一個微笑不必相送」

記者鄭敖天╱洛杉磯報導
于摩西親手撰寫的告別語，是這位瀟灑的老帥哥留給塵世的最後一段瀟灑。（本報檔案照）
于摩西親手撰寫的告別語，是這位瀟灑的老帥哥留給塵世的最後一段瀟灑。（本報檔案照）

「老帥哥隨風飄去，夕陽西下山外山。妻賢子孝朋友好，夫欲何求！請你給我一個微笑，不必相送。」

洛杉磯世界日報10月8日B2頁下方出現一則未署名的半版彩色廣告，但熟知南加州社區聞人、中醫師于摩西的好友，一看就知道是他的照片和筆跡。原來是他在生前，自己選好照片、親筆寫下的告別語。豪邁、灑脫、幽默、浪漫，完全是于摩西的作風。

針灸醫師與作家于摩西，10月7日在與病魔對抗六年後逝世，享年77歲。于摩西生前俠風義骨，海內外摯友聞此噩耗都傷心哀歎。

于摩西1943年8月11日生於山東，六歲時隨家人遷至台灣。他生長於中醫世家，繼承家族衣缽。抱著將針灸醫術傳到美國的理想，于摩西1960年代到洛杉磯。當時美國尚無人了解針灸，初不得志但未氣餒，他在華埠開設診所，以針灸醫術造福社區，短短幾年後便名揚南加，許多美國人紛紛慕名前來接受中醫治療。

後值加州州長布朗（Jerry Brown）上台，于摩西抓住時機，團結加州華人社區共同上書，要求加州將針灸治療合法化，最終得到布朗首肯，針灸醫術得以在加州發揚光大。

于摩西與愛妻于咪咪在台灣認識，1966年結婚，育有兩個兒子，皆成長為棟樑。家庭生活中，于摩西幽默風趣，對家人全心付出，與妻子恩愛有加，時常購花贈之。于摩西曾心疼夫人工作過於忙碌。欲帶其出遊又怕她因擔心公務拒絕，故與兒子秘密將旅行的一切準備妥當，直到行前一周才告知。讓于夫人感到既好笑又暖心。

于摩西是個寬宏可愛的爸爸。于夫人曾問于摩西為何如此溺愛二子。于摩西回答：「我的父親就是溺愛我，我現在也要溺愛我兒子，父親愛兒子，天經地義。」

于摩西生前助人為樂，喜歡結交海內外豪傑。每逢周末，與朋友齊聚家中，推杯換盞，共論時事，乃人生一快。在于摩西仙逝前，摯友們齊聚一堂，為他提前慶生，讓于摩西能在朋友和家人的愛中走完人生最後一程。

除了行醫，他筆耕不懈，常就政治社會問題發表獨到見解，並發表在世界日報上。他最後一次投稿給世界日報是在今年初，不改作風痛批「黑金始祖」李登輝。于摩西的好友Debby & Michael Fan這樣評價他的一生：「小看人間塵與事，縱談古今史與詩；俠鳳遠揚真名士，器宇非凡是大師。」

于摩西最後一次投稿給世界日報是在今年初，仍不改作風，親筆痛批「黑金始祖」李登輝。...
于摩西最後一次投稿給世界日報是在今年初，仍不改作風，親筆痛批「黑金始祖」李登輝。(本報檔案照)
于摩西（右）與愛妻于咪咪合影。（于摩西診所網站）
于摩西（右）與愛妻于咪咪合影。（于摩西診所網站）

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