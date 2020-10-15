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清秀佳人淪遊民 髒兮兮疑懷孕生死未卜

編譯組／綜合報導 

洛杉磯市銀湖區有這麼一位長相清秀的女街友，街坊叫她「克里斯塔」（Kristal）。街頭歲月的折騰讓人分不清她是20歲還是50歲，只知道她經常和男友「胡里歐」（Julio）一起，由他攙扶著她走路。她沒穿鞋，腳上都是傷，身上滿是泥巴，不確定是否懷孕，可能有精神疾病，身體狀況看來越來越差。 

附近居民說，克里斯塔在當地至少三年。一名居民說，她某天傍晚在日落大道上看到克里斯塔，手腳並用地爬行，克里斯塔全身髒到不行，車燈沒照到克里斯塔之前，這位居民根本沒發現克里斯塔。知情者說，因為克里斯塔先前就兩度曾經差點被車子輾過。另一名居民無奈地說，難道要眼睜睜地看著她死嗎？ 

洛杉磯時報專欄指出，在這個遊民之都洛杉磯，每天都有四個遊民死亡，某些還有明顯精神病徵。但克里斯塔的狀況看來很緊急，且社工說克里斯塔與胡里歐屬於棘手案例，因為既有精神疾病又藥物成癮。不管是送醫、安置住所或各方介入輔導，都沒法改變她們。 

洛市議員歐佛雷爾（Mitch O'Farrell）表示，他們都有提供協助，但不管叫了多少次911，克里斯塔都不願就醫。歐佛雷爾向心理健康機關提出申請，因為他擔心克里斯塔如果再不就醫，將會變成另一樁悲劇。洛磯專欄作家羅培茲（Steve Lopez）前往探視時，克里斯塔與胡里歐正蜷縮著睡在一處洗車場後方，當她醒過來時，根本認不出對方是誰。過沒多久，她又睡了回去。 

羅培茲說，洛縣市有協助無家可歸精神病患的團隊，但往往因為官僚系統、法律限制與資源不足，以無法提供持續協助，且當本人拒絕醫療時，狀況只會更複雜。 

在羅培茲與洛縣心理健康服務局主任薛林（Jonathan Sherin）討論後，事情總算有些轉變，因為薛林承諾會提供克里斯塔必要的協助，並依法律途徑提供她需要的幫助，而且醫師很快就會去探視，看她是否需要馬上送醫。而當天下午薛林的回覆是，克里斯塔比上次檢查時糟了很多，救護車正在來的路上……。但留下的疑問是，那其他人呢？

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