美洲雄中／雄女校友會 捐鑽石吧高中6000元

美洲高雄中學／高雄女中聯合校友會會長嚴樹君（右四），14日帶領理事向鑽石吧高中捐款6000元。核桃谷聯合學區總監Robert Taylor（中）代收。（記者楊青／攝影）

美洲高雄中學／高雄女中聯合校友會（Kaosiung High Schools Alumni Association）14日向鑽石吧 高中捐款6000元，感謝姊妹高中多年來對高雄中學／高雄女中來美遊學，和國際教育交流鼎力支持，尤其在新冠疫情當中，依然給學生和家長全面幫助，同舟共濟渡難關。

由會長嚴樹君帶領，美洲高雄中學／高雄女中聯合校友會理事，14日上午前往核桃 谷學區 ，向總監Robert Taylor遞交6000元愛心捐款，由總監將捐款轉交鑽石吧高中。Robert Taylor對雄中校友會的愛心捐款表示感謝。

嚴樹君表示，今年2月新冠疫情爆發，衝擊百業，核桃谷學區不少學生家長失去工作，收入受嚴重影響。但學區對學生的午餐供應沒有停止，許多學生每天領到午餐和早餐，家長在社區人行道上用粉筆寫滿感謝之詞。一位失業的母親表示，學校發放免費午餐給自己的三個孩子，對她家幫助很大。校友會瞭解情況後，迅速發動愛心捐款，得到全體理事熱烈響應。

校友會理事許書怡表示，校友會2015年促成雄中和雄女兩校學生到鑽石吧高中遊學，其間華裔教委佟儀居中協調，雙邊交流密切。