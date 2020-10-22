四海豆漿 熱呼呼復工…濃濃古早味 溫暖你的胃

純手工的中式早餐，近年面臨最低工資不斷提升的嚴峻挑戰。（馬國鼎提供）

「疫情 發生後我們一些員工因擔心家小長輩安全，辭去工作，我們的四家門面不得不縮短營業時間，更艱難的是期間原物料價格飛漲，甚至漲價也買不到，真的是心慌」，對抗整整半年的疫情恐慌，洛杉磯 地區中式傳統早餐專賣店、四海豆漿進入全面復工 ，辭職的員工逐漸重返工作崗位，新鮮地道的豆漿、油條、燒餅每天供應四方民眾。

純手工的中式早餐，近年面臨最低工資不斷提升嚴峻挑戰。（馬國鼎提供）

疫期靠外賣 收入少35%

「事實上疫情期間我們沒有一天關門」，四海豆漿美食集團執行總裁馬國鼎表示，因爲傳統大多是外賣的緣故，他們的中式早餐在疫情期間並沒有受到洛杉磯縣公共衛生局關閉所有堂食的限制。儘管如此，因爲客人大減，加上不少員工離職，他們的開門時間減少了三分之一，收入重挫35%左右。

純手工現製 勾引思鄉回憶

號稱美國「中餐之都」的洛杉磯，各種中餐美食不勝枚舉，四海豆漿在華人區耳熟能詳。充滿家鄉口味的豆漿、油條、燒餅、飯糰早餐專賣，勾起很多華人移民的思鄉與回憶。從清晨6時半開門營業，到午後3時半打烊收工，純手工的傳統中式早餐，全年吸引懷舊的民眾，尤其是周末和節假日。很多華人家庭更是拖家帶眷歡聚一堂，吃個燒餅，喝碗豆漿，再加個飯糰，許多人還常常會在店中碰到老鄉和熟人，彼此噓寒問暖聊上一番，就是快樂一天。還有端午的粽子和中秋節的蛋黃酥等，都是古早味的額外驚喜。從2002年哈仙達岡首開店面，四海豆漿短短數年擴張到聖蓋博、爾灣和亞凱迪亞。

不少民眾一大早就去四海豆漿購買早餐。（馬國鼎提供）

但這種歡樂的中式早餐傳統在今年3月因新冠疫情嘎然而止。馬國鼎表示，他們很多客人都是早起鳥或者上大夜班的員工，早早來吃份熱乎乎的早餐上班去，或下班買個熱騰騰的早餐後回家補覺。但疫情打破了規律，民眾居家避疫，加上對疫情的恐懼，客人大量流失。

撤回博士學位攻讀申請，投入家族生意四海豆漿，馬國鼎要讓最傳統的中式早餐，在美國做得有聲有色。（記者楊青／攝影）

員工不離棄 公司感恩加薪

「儘管如此，還是不少員工不離不棄堅守崗位」，馬國鼎表示，公司對一直留下打拚的員工心存感激，不但沒有減少他們的工時，反而想辦法永久性提高他們的薪資，減少他們的心理壓力和後顧之憂，大家同舟共濟度過難關，無一人感染疫情。許多員工一如既往，每天清晨5點多就開始各就各位，發麵擀麵，做燒餅，炸油條，現磨豆漿，熬煮三遍熬出特有的豆鮮味。

進口食材漲 一日飆三個價

馬國鼎回憶，疫情期間進口食材嚴重滯後，數量劇減，搶購潮引起食材物價巨大波動，一些食材數倍加價，比如一箱雞蛋從22元飛漲到70元，物價一日三變，甚至多方面的貨源都無法保證，商家無所適從。

「這種挑戰目前依然存在」。他表示，餐飲業現在雖然開始復工，但由於許多商家依然有後顧之憂，大量囤積食材，導致部分食材價格居高不下，一些大宗食材甚至暫時斷貨。比如四海豆漿早餐用量較大的糯米，長期以來從加拿大和東南亞進口60磅大包裝，但疫情直到現在依然斷貨，購買小包裝也意味著成本提高，或味道有改變，讓商家相當糾結。

「餐飲業復工另一個好信號，是今年中秋節買氣很旺，我們蛋黃酥的銷量有增無減」。不過馬國鼎也擔心，疫情期間民間湧現的許多烹飪達人，是否會對餐飲商家的復甦帶來一點新挑戰。