我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

蔡英文與捷克總統當選人已通電話 路透稱外交突破

買房考慮因素之一 先看2022紐約州初中排名

優投房
示意圖。圖：Pixabay
示意圖。圖：Pixabay

紐約州一帶有多所公立初中，分布在多個學區中。不少望子成龍、望女成鳳的家長為了給予下一代最佳的學習環境，優質學校的選擇，是買房的一大考慮因素。日前Niche針對紐約市一帶的初中進行評比，參考其學術表現、健康安全、多元化和師資品質以及數百萬用戶的評分等，評比出紐約州最佳十所初中。我們就來一睹為快吧！

紐約州初中排名評分標準

美國紐約州初中排名評分標準
美國紐約州初中排名評分標準

紐約州最佳十所初中排名

1 大頸區南部初中（Great Neck South Middle School）

大頸區北部初中是位於紐約州大頸區的一流公立學校，共有799名6至8年級的學生，師生比例為10：1。根據州考試成績，87%的學生精通數學，84%的學生精通閱讀。

2大頸區北部初中（Great Neck North Middle School）

大頸區北部初中是位於紐約州大頸區的一流公立學校。它有854名6至8年級的學生，師生比例為9：1。根據州考試成績，77%的學生精通數學，76%的學生精通閱讀。

3 斯卡斯代爾中學（Scarsdale Middle School）

斯卡斯代爾中學是位於紐約州斯卡斯代爾的一流公立學校。它有 1，153 名 6至8 年級的學生，師生比例為13：1。根據州考試成績，86%的學生精通數學，84%的學生精通閱讀。

4 南伍茲中學（South Woods Middle School）

南伍茲中學是一所位於紐約州塞奧西特的頂級公立學校。它有738名6至8年級的學生，師生比例為8：1。根據國家考試成績，90%的學生精通數學，69%的學生精通閱讀。

5 羅斯林中學（Roslyn Middle School）

羅斯林中學是一所位於紐約州羅斯林高地的一級公立學校，共有755名6至8年級的學生，師生比例為11：1。根據國家考試成績，85%的學生精通數學，72%的學生精通閱讀。

6 湯普森中學（H.B. Thompson Middle School）

湯普森中學是位於紐約州塞奧西特的一流公立學校，共有900名 6至8年級的學生，師生比例為 9：1。根據州考試成績，87%的學生精通數學，67%的學生精通閱讀。

7 赫裡克斯中學（Herricks Middle School）

赫裡克斯中學是位於紐約州艾伯森的一流公立學校，共有 1，022 名 6至8 年級的學生，師生比例為 11：1。根據州考試成績，85%的學生精通數學，82%的學生精通閱讀。

8 傑裡科中學（Jericho Middle School）

傑裡科中學是位於紐約州傑裡科的一流公立學校，共有有 790 名 6至8 年級的學生，師生比例為 11：1。根據州考試成績，93%的學生精通數學，86%的學生精通閱讀。

9 威利斯路學校（Willets Road School）

威利斯路學校是一所頂級公立學校，位於紐約州羅斯林海茨，共有407名5至7年級的學生，師生比例為8比1。根據州考試成績，88%的學生精通數學，79%的學生精通閱讀。

10 成就第一 – 布希維克學校（Achievement First – Bushwick School）

成就第一 – 布希維克學校是位於紐約布魯克林的一流公立特許學校，共有 943名K至8 年級的學生，師生比例為 25：1。根據州考試成績，90%的學生精通數學，90%的學生精通閱讀。

紐約州 公立學校 紐約市 學區 布魯克林
優投房

優投房

投資北美房產 “增值”、“避險”、 “保值” 的最佳幫手。
優投房(UTOFUN) 致力於為華人提供最權威、最真實、最全面資訊的北美地產投資資訊平臺。優投房為客戶提供以下服務：
1. 智能搜索地產、推薦項目學區房搜索
2. 地產智能投資分析
3. 海外智能金融服務：貸款
“投資無國界 資訊全透明”

上一則

沙加緬度房價跌 吸外來人口遷入

熱門新聞

高盛提出預警，指聖荷西、聖地牙哥、奧斯汀、鳳凰城等四城市可能重演2008年的房市崩跌。（Getty Images）

聖荷西、聖地牙哥、奧斯汀、鳳凰城 高盛點名重現2008房市崩盤

2023-01-26 01:27
高盛的報告顯示，美國一些過熱的蛋黃區房價恐大跌25%。(美聯社)

高盛：美國一些過熱蛋黃區房價 可能大跌25%

2023-01-11 23:14
佛羅里達州邁阿密目前是全美可負擔性最低的住房市場，一房難求，甚於洛杉磯。圖為黃昏中的邁阿密市區的公寓大樓。(Getty Images)

房價最難負擔城市 邁阿密第1 洛杉磯第2 紐約第3

2023-01-01 22:02
美國有超過半數的租屋族，去年月租至少上漲100美元。（路透）

全美逾半數租屋族 去年月租至少上漲100元

2023-01-05 22:36
示意圖。圖：Pixabay

買房考慮因素之一 先看2022紐約州初中排名

2023-01-30 11:56

超人氣

更多 >
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個
女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況

女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況
南加亞裔男開車送妻兒下250呎懸崖 已康復出院被拘

南加亞裔男開車送妻兒下250呎懸崖 已康復出院被拘