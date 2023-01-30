買房考慮因素之一 先看2022紐約州初中排名

示意圖。圖：Pixabay

紐約州 一帶有多所公立初中，分布在多個學區 中。不少望子成龍、望女成鳳的家長為了給予下一代最佳的學習環境，優質學校的選擇，是買房的一大考慮因素。日前Niche針對紐約市 一帶的初中進行評比，參考其學術表現、健康安全、多元化和師資品質以及數百萬用戶的評分等，評比出紐約州最佳十所初中。我們就來一睹為快吧！

紐約州初中排名評分標準

美國紐約州初中排名評分標準

紐約州最佳十所初中排名

1 大頸區南部初中（Great Neck South Middle School）

大頸區北部初中是位於紐約州大頸區的一流公立學校 ，共有799名6至8年級的學生，師生比例為10：1。根據州考試成績，87%的學生精通數學，84%的學生精通閱讀。

2大頸區北部初中（Great Neck North Middle School）

大頸區北部初中是位於紐約州大頸區的一流公立學校。它有854名6至8年級的學生，師生比例為9：1。根據州考試成績，77%的學生精通數學，76%的學生精通閱讀。

3 斯卡斯代爾中學（Scarsdale Middle School）

斯卡斯代爾中學是位於紐約州斯卡斯代爾的一流公立學校。它有 1，153 名 6至8 年級的學生，師生比例為13：1。根據州考試成績，86%的學生精通數學，84%的學生精通閱讀。

4 南伍茲中學（South Woods Middle School）

南伍茲中學是一所位於紐約州塞奧西特的頂級公立學校。它有738名6至8年級的學生，師生比例為8：1。根據國家考試成績，90%的學生精通數學，69%的學生精通閱讀。

5 羅斯林中學（Roslyn Middle School）

羅斯林中學是一所位於紐約州羅斯林高地的一級公立學校，共有755名6至8年級的學生，師生比例為11：1。根據國家考試成績，85%的學生精通數學，72%的學生精通閱讀。

6 湯普森中學（H.B. Thompson Middle School）

湯普森中學是位於紐約州塞奧西特的一流公立學校，共有900名 6至8年級的學生，師生比例為 9：1。根據州考試成績，87%的學生精通數學，67%的學生精通閱讀。

7 赫裡克斯中學（Herricks Middle School）

赫裡克斯中學是位於紐約州艾伯森的一流公立學校，共有 1，022 名 6至8 年級的學生，師生比例為 11：1。根據州考試成績，85%的學生精通數學，82%的學生精通閱讀。

8 傑裡科中學（Jericho Middle School）

傑裡科中學是位於紐約州傑裡科的一流公立學校，共有有 790 名 6至8 年級的學生，師生比例為 11：1。根據州考試成績，93%的學生精通數學，86%的學生精通閱讀。

9 威利斯路學校（Willets Road School）

威利斯路學校是一所頂級公立學校，位於紐約州羅斯林海茨，共有407名5至7年級的學生，師生比例為8比1。根據州考試成績，88%的學生精通數學，79%的學生精通閱讀。

10 成就第一 – 布希維克學校（Achievement First – Bushwick School）

成就第一 – 布希維克學校是位於紐約布魯克林 的一流公立特許學校，共有 943名K至8 年級的學生，師生比例為 25：1。根據州考試成績，90%的學生精通數學，90%的學生精通閱讀。