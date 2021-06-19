如何正確閱讀美國信用分數報告

圖：pixabay

在美國 ，信用分數是與生活息息相關的，信用分數的高低不但直接影響是否順利申請信用卡 ，甚至連租屋、找工作等都要看信用分數。因此，擁有好的信用分數在美國是很重要的，相信如何計算、提高信用分數，以及建立信用分數實需要注意那些事情都是大家非常關注的，以下就和大家一一仔細說明。

1.什麼是信用分數？

1-1 信用分數說明

信用分數是根據個人信用的報告，大部分會依照FICO公司的一種計算公式，評估風險大小後給出一個數值，數值越高，風險越小。銀行、收債人與政府會將個人信用相關訊息交給美國信用報告由三大信用機構：Experian,Equifax,TransUnion，他們會把訊息整理成清楚的信用報告。

1-2信用報告怎麼看？

信用分數來源於信用報告，信用報告包含了個人資訊、信用資訊、公共訊息及信用查詢訊息。

1-2-a 個人資訊：

包括個人基本資料(姓名、生日、位址等)、雇用狀態、SSN社會安全號碼等

1-2-b 信用資訊：

包括信用帳戶的使用狀態(如房帶、車貸、信用卡的額度使用)、每月結餘狀況、還款紀錄等

1-2-c 公共資訊：

包括是否有欠債問題、喪失房產贖回權（foreclosure）、破產（bankruptcy）、法律訴訟、納稅相關問題等

1-2-d 信用查詢訊息：

包括各個機構查詢個人信用度的記錄

2.如何計算信用分數

2-1 信用分數等級說明

美國的信用機構會依照FICO SCORE或VantageScore信用評分模型進行信用評分。

Fico Score和VantageScore常見分數在300-850之間，分數越高代表信用越好。信用分數有分等級：

2-1-a Fico Score信用分數等級

低於580：為差(poor)信用分數，代表信用分數遠低於美國消費者平均水準，此等級者通常是申請不到信用卡、貸款 等，若要申請需先繳交押金。

80至669：為尚可(fair)信用分數，代表信用分數低於美國消費者平均水準，但仍能申請到信用卡、貸款等，只是您的利息會比較高。

670至739：為好(good)信用分數，代表信用分數接近或略高於美國消費者平均水準，基本所有的信用卡都可以申請，但信用歷史要在1年以上。

740至799：為非常好(very good)信用分數，代表信用分數高於美國消費者平均水準，被認為是可靠可信任的借款人。

800至850：為優秀(exceptional)信用分數，代表信用分數非常好，被認為是非常可靠的借款人，並願意給予最好的優惠和利率 。

2-1-b VantageScore信用分數等級

低於549分：為極差(very poor)信用分數，會被借款人認為是具有最高風險者，不可獲得貸款信用分數。

5050至649：為差(poor)信用分數，仍屬於最高風險者，但會給予貸款、申請信用卡，只是會有高利率的代價。

650至699：為尚可(fair)信用分數，被視為風險適中，大致上的貸款與信用卡都可申請。

700至749：為算好(good)信用分數，被視為低風險，可以順利申請到貸款或信用卡。

750至850：為優秀excellent)信用分數，等級出色所以利率也會較低。

2-2 如何計算信用分數？

以Fico Score信用分數為例，決定信用分數的因素有五個：還款歷史/Payment History（35%）、貸款總額/Amount owed(30%)、信用歷史長度/History Length(15%)、新帳戶/New Account and Hard Pull(10%)、貸款類型/Type of Credit(10%)。

2-2-a 還款歷史(Payment History)（35%）

這是在信用分數計算中比例占最多的一項，還款歷史簡單來說就是您過去所有的償還貸款紀錄，包括了信用卡帳戶、車貸房貸、學生貸款等，若有過遲交或未繳交的紀錄，就會遭到扣分，但也因為此項比重較高，所以此項評分只要有任何的不良紀錄，就會被評為不好的信用分數，因此在此大家要特別小心。

2-2-b 貸款總額(Amount owed)(30%)

顧名思義就目前所欠款總額，但在這邊計算時會依據不同類型貸款而計算不同的信用額度與貸款組額，通常來說借貸總額占信用額度比例低，信用分數就會高。此項是比重第二高，因此只要您的貸款高，銀行就會認為您可能是高風險顧客，會考慮您是否有能力償還還款項目。

2-2-c 信用歷史長度(History Length)(15%)

當一個人與某銀行有長久的交易歷史，其他家銀行就會認定此人具有償還債務的能力，因此您的帳戶、信用卡的年齡要越長越好，因為您的信貸越久，也代表著您的信用度高，具有忠誠度。

2-2-d 新帳戶(New Account and Hard Pull)(10%)

當您在銀行申請開卡時，發卡銀行會進行用戶的信用報告(信用分數)硬性查詢(hard pull)，hard pull是需要本人授權的，會留在信用報告上24個月的時間，因此若一個人在短時間內申請了多個帳戶，發卡銀行就會感到疑惑為何需要這么多的借款？因此此人的分數就會降低。所以記憶大家在申辦帳戶時要三思而後行，確定需要自開。在此有個例外是當您要申請車貸、房貸或學生貸款等時，會先忽略前三十天內的hard pull，或是只做一次來計算。

2-2-e 貸款類型(Type of Credit)(10%)

由於借貸形式的不同，銀行評估是否貸款給您和髮卡給您重視的點也不同。主要分為三種：迴圈帳戶（revolving account），如信用卡、分期付款帳戶（installment account），如房貸、車貸、開放式帳戶（open account），如水電費用。若您擁有各種貸款帳戶且都保持良好還款紀錄，就代表您有管理多種帳戶的能力，分數就會很高。

3.提高信用分數的訣竅

信用分數的累積雖然花時間，但還是有一些小訣竅可以説明您提高信用分數，想要提高信用分數，可以試試以下建議。

3-1提高信用分數的方法

3-1-a 檢查您的信用報告

您是有權收到來自Equifax、Experian和TransUnion的免費信用報告的！所以不要忘記檢查您的信用報告，您需要確認的有：所有資訊是否正確無誤(帳號、信用額度和餘額)、是否由遲交的還款紀錄、是否有沒申請過的帳戶紀錄或查詢紀錄，當卡債降到額度的30％以下時，信用評分就會上升。

3-2-b 將信用卡使用額度維持在低於額度的 30%

信用積分要看Credit Utilization Ratio(信用額度利用率)，指的是信用卡的結餘總額占所有信用卡信用額度總和的比例。當你的CUR越低，信用分數就越高，所以建議您將信用卡使用額度維持在低於額度的 30%，因為銀行樂於見到低使用率。

3-3-c 按時繳納帳單

過去的繳費紀錄是決定信用分數的重要因素，所以準時繳費非常重要！若您時常忘記去繳款，可以選用自動扣款，或是提前還清分期付款，除了可以省下利息，在之後要在申請分期付款類型的大金額貸款時也會較順利通過申請。

3-4-d 提高信用額度

控制您的帳單金額為信用卡額度的 0.1~1%！銀行會設定一定金額的信用度，在規定的時間內用戶可以迴圈使用這些金額，所以不要以為刷越多、信用分數就會增加越快，當你每個月刷卡接近你的額度還是會降低你的信用記錄。

3-5-e 思考後再開卡

建議您六個月內申請信用不超過六次，因為每申請一次信用卡就要進行一次hard pull，也等於多了一個信用歷史短的帳戶，所以把申請次數用在真正好的且需要的信用卡上，當您的信用分數較低時，一年最多申請一張信用卡就好。

3-6-f 申辦Secured Credit Card

非常推薦初到美國的朋友申辦一張Secured Credit Card，一開始沒有信用歷史紀錄時，信用報告自然不會有紀錄可以登記，所以可以申請Secured Credit Card，先和銀行繳交一定押金，信用卡的額度就是你交的押金，之後再每月刷卡還款，這樣就能累積自己的信用紀錄了！

3-7-g 申辦信用卡副卡

有些信用卡公司會繳交附卡使用者的信用紀錄，所以如果您家人的信用分數極高，就可以考慮使用他的副卡，這樣一來您會成為那張卡的授權使用者(authorized user)，同時也可以擁有它的信用歷史，這樣就可以提高自己的信用紀錄了。

3-8-h 申請貸款(房貸、車貸、學生貸款等)

即使有能力支付全額購屋或車，還是可以考慮申請看看小額貸款，因為這樣可以累積自己的信用紀錄，因為貸款紀錄會計算在信用分數上，所以若您的信用報告只有信用卡一種紀錄分數不會高，需要有不同種類的記錄才會豐富你的信用報告。

3-2 消除不良信用紀錄的方法

當您的信用報告上出現不良紀錄時不需要太慌張，以下提供您幾種方法刪除不良信用紀錄：

3-2-a 發現帳號資訊有誤(帳戶資料不是自己的)

您可以和信用報告機構dispute 提出具體清楚的說明，要求更改資料。

3-2-b 忘記付款

這時您可以提出書面要求說願意付款(deletion)，並在還款後請對方刪除此紀錄

3-2-c 之前已付款但忘記刪除紀錄

若您的信用保持良好狀態，但因一時疏忽出現不良紀錄，您可以寫一封求情信(goodwill letter)，請對方幫忙刪除。

總結

好的信用分數不是短時間就能建立的，但只要您願意花心思建立好的信用紀錄，就可以省下許多麻煩事。如果對信用分數還有疑問，您也可以到非營利組織Operation HOPE 進行免費的金融知識教育及一對一的信用諮詢服務，讓您不管在買房、買車或是工作上都能順心如意。