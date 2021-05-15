全民網課會讓學區房貶值嗎？

圖：pixabay

魔幻的2020年，一場洶湧的大流行病席捲全球，繁華大都市紛紛淪陷為重災區，學校全部關門，孩子們都被迫關在家裡，上起了網課。人們戲稱常青藤名校都淪為“函授電大”了，對於中小學也有人質疑：如果都是一樣在家裡上網課，高價購買的學區 房豈不是白買了？

針對這樣的困惑，讓我們從各方面來看看，在網課時代，學區房真的貶值了嗎？

好學校好在哪裡？

學區房得有好學校，那麼到底什麼樣的學校是好的呢？可能每個家長都有自己的衡量標準，在不同情況下，又會發現一些原本忽略的因素凸顯得重要起來，比如今年的傳染病大流行這樣的極端情況。

大部分華人家長最重視的當然是考試成績。然而在greatschools、schooldiger、niche等各大機構給學校的評分中，考試成績都只占小部分權重，還要加上

‧師生比、

‧出勤率、

‧多元化程度

‧甚至還有疫苗普及率

等多種考量因素作為評分標準。往往是那些平時不被我們重視的因素，在這樣的極端情況下起了重要的作用。

比如多元化程度（這裡指的是族裔多元化程度）:

這是一個在華人家長中不那麼受歡迎的考量因素，被很多人視為評分標準中的一個干擾因素，甚至有不少人希望這一項分數越低越好。

臨近開學，讓孩子繼續全程在家上網課，還是每週送去學校一兩天，這成了擺在紐約家長們面前的兩難選擇。但是，至少我們還有選擇。在全美國的成千上萬個公立學校系統中，有不少是沒有給家長選擇餘地的：有的統一全部上網課，有的統一全部去學校，也有的統一全部混合式教學。不管是哪種統一，總會有一部分人的意願和需求被忽略了。有得選總比沒得選要好——紐約是全世界最多元化的城市之一，正因為多元，所以會考慮到各種各樣的需求，所以必須提供選擇。同時，因為紐約市 的多元化，紐約市教育局 還把具體的開學方案交給了學區甚至學校自己來決定。

這也使得好學區、好學校能夠為學生提供更好的開學方案，而不會被一些有各種障礙困難的學區拖累。多元化的好處當然遠遠不止於此，但這是比較直觀而近在眼前的一個例子。

再如疫苗普及率，通常華人家長會對此指標不屑一顧，但在今年這樣的特殊情況下，疫苗普及率突然變得舉足輕重了—畢竟沒有什麼比孩子的健康更重要的。

在疫情 之下，各學區、學校的應對措施表現也是高下立現，從解決方案的提出，到實施執行力度，再到最終實現的教育品質，好學區與差學區的差異比平常更明顯了。

9月第一周，很多地方的學區還在焦頭爛額忙於跟家長、跟政府部門推諉、扯皮甚至打官司，而長島納蘇郡的頂級學區如大頸、傑瑞柯已經鄭重開學了，教室裡孩子們一人一桌隔著6英尺距離，每張桌子上安有透明的塑膠擋板，體育課、圖書館閱讀等各種活動也都保持距離井然有序地展開了。據現場家長反映，“孩子們一個個沉靜認真，如戰時演習一般”。

上半年學校提供的網課，品質也是有天壤之別。優秀的、負責任的老師對網課技術運用自如，關注與學生的互動，課程效果不比往常差；而有的老師卻磕磕絆絆，佈置作業敷衍了事。師資不夠強的學校有些課就根本開不出網課來，只能“放羊”了。

社區環境更重要

除了學校，學區房的價值還體現在社區環境上。

孟母三遷，並不是擇校，而是擇鄰。非洲也有諺語說，養育一個孩子需要舉全村之力。好的社區環境不僅僅影響孩子的學習，更對塑造健康的身心和人格起著重要作用。

好學區因為價格的市場篩選，自然而然地成為“精英社區”，社區人文環境得天獨厚，通常也是受教育程度最高、犯罪率最低、家庭社會經濟地位最高的社區，正是最理想的居住環境。

在疫情居家期間，社區環境也變得更加重要了，因為大部分人全家都只能日日夜夜地困在這個小小的街區裡。在好學區的“精英社區”裡，人們可以照常在人行道上跑步、遛狗，孩子們可以在街上騎車、滑板，大家都自覺保持社交距離，遠遠的打個照面就避讓到街對面去了。有的社區鄰里間還組織起來，開展一些線上或線下保持距離的互助、社交活動，比如孩子們的“雲約玩”、讀書會，讓家長可以放鬆片刻——經歷過這次疫情的我們，都明白這樣和諧友好的社區環境有多麼重要。

實際價值並沒有改變

從經濟價值來看，即便是經濟暫時衰退，市場短期內有波動，但作為自住或長期投資來說，學區房的實際價值並沒有改變—這就是保值力。根據各大機構對房地產市場的預測，專業分析人士多認為，紐約（主要指曼哈頓 ）的房市將會呈V型反轉模式，也就是說目前正在迅速回升。

在市場上琳琅滿目的各種房產中，學區房從來都是保值和升值潛力最佳的一類。好的學區房雖然房價略高，但依然供不應求、相當保值，以後不管是出租還是出售都很容易，輕鬆就能租或賣出高價。這句話在疫情狀態下依然成立，因為如上文所述，學區房的核心價值——好學校、好教育、好社區環境——絲毫沒有被削弱。這一點從大紐約地區幾個好學區近期的房地產市場資料也可見一斑。

市場利好買家

事實上，對於有意向購買學區房的買家來說，目前反而是非常難得的買入機會。

因為今年疫情影響，大城市中心如紐約曼哈頓的房產價格有相當程度的下降，再加上“逃離大城市”的傾向，很多賣家急於出售，今年在曼哈頓買一套學區房，能比正常情況下節約高達20%的成本。而學區房的保值和升值潛力上文已有明證，這就意味著，以曼哈頓為例的大城市中心地帶的學區房，目前有著非常可觀的升值空間。

值得注意的是，紐約市內除曼哈頓以外的其他地區，比如皇后區排名第一的26學區的Bayside和Little Neck，價格反而有明顯的上升。這正是因為這些地方有著學區房的上述優勢，在很多人逃離曼哈頓時，這種”准郊區“的學區房就變得奇貨可居了。

而如大頸、傑瑞柯這樣的郊區頂級學區房，則是近期最炙手可熱的房產：既是從曼哈頓逃離的人們的首選，又保持著頂級學區的誘人光環。再加上前所未有的低貸款利率，以及累積了半年的房源存量放出，導致的前所未有地豐富的在售房源，郊區學區房當前也堪稱一片火熱。